Independence Day 2025: इतिहास को कैसे मिटाएंगे? इन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स से थर-थर कांपे थे अंग्रेज
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2881870
Zee SalaamIndian Muslim

Independence Day 2025: इतिहास को कैसे मिटाएंगे? इन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स से थर-थर कांपे थे अंग्रेज

Independence Day Muslim Freedom Fighters: पूरा देश आज 79वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है. आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद कुछ सियासी दलों की वजह से मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आजादी में भूमिका को हटाने का साजिश की जा रही है. ऐसे में आइये जानते हैं, मुसलमानों ने देश को आजाद कराने में कितनी बड़ी कुर्बानी दी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Muslims Role on India's Freedom: आज पूरा भारत 79वें गणतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है. आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को निरंकुश अंग्रजी शासन से छुटकारा मिला है. आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे शहीदों, आजादी संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था, वह अभी भी अधूरा सा लगा रहा है. जिस गंगा जमुनी तहजीब ने मिलकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, आज देश में बिल्कुल उल्टा हो रहा है. सांप्रदायिक ताकतें मुह बाये खड़ी हैं और मुसलमानों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. 

भारत पर ब्रिटिश हुकूमत अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की. हालांकि, वह उसमें नाकाम रहे और देश के हिंदू मुसलमानों ने एक होकर दो सौ सालों से ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली और जिस ब्रिटिश हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता था, उस सत्ता को उखाड़ फेंका. वहीं, अब दक्षिणपंथी संगठन और असामाजिक तत्व लगातार समाज में जहर घोल रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नरफर फैला रहे हैं. इसका अंजाम यह है कि देश की आजादी में मुसलमानों के योगदान को इतिहास के किताबों से मिटाने की साजिश चल रही है. आइये जानते हैं कि भारत की आजादी में मुस्लिम ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

भारत जैसे पारंपरिक समाज में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए अक्सर धर्म का सहारा लिया गया, लेकिन इससे कई बार निगेटिव नतीजे भी सामने आए. बंगाल में नेताओं ने हिंदू और मुस्लिम धर्म का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की, जिससे दोनों समुदायों के बीच खाई और गहरी हो गई. बंगाल के लोगों और जमीन को बांटकर और दोनों समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 'फूट डालो और राज करो' नीति का हिस्सा था, जिसे पूरे देश में अपनाया गया.

अब समझते हैं कि मुसलमानों की आजादी में क्या भूमिकी रही है. भारत के आजादी के जद्दोजहद के अलग-अलग चरणों में मुस्लिम नेतृत्व ने अहम योगदान दिया. अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से लेकर नवाबों, रियासत के शासकों, जमींदारों, उलेमा, मौलवियों और आम अवाम तक, सभी ने आजादी के लिए बड़े संघर्ष किए और कुर्बानी दी.

मुसलमानों ने लिखा आजादी का अध्याय

भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले प्रमुख मुस्लिम नेताओं में खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, बी अम्मा (अली भाइयों की मां), बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉ. एम.ए. अंसारी, डॉ. सैफुद्दीन किचलू, डॉ. बशीर अहमद, सैयद अमीर अली, डॉ. सैयद मोहम्मद, हसरत मोहानी, नवाब अब्दुल लतीफ़, अल्ताफ हुसैन हाली, सैयद अहमद सिरहिंदी, सैयद अहमद बरेली, मौलाना शिबली नोमानी, मुंशी करामत अली, मुंशी जकाउल्लाह शामिल थे.

इसके अलावा कई ऐसे आजादी संग्राम के नायक रहे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दफन हो गया. उन्होंने अपने-अपने स्तर पर कई तरह से अंग्रेजी हुकूम के खिलाफ संघर्ष किया. जिससे भारत में ब्रिटिशर्स की नींव कमजोर हुई. 1857 के पहले आजादी संग्राम की खास वजह अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियां और भारतीय अवाम का शोषण था. 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपनी पकड़ बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने भरने के लिए भारतीयों का शोषण किया. 

ब्रिटिशर्स ने व्यापार पर एकाधिकार जमाया, भारतीय व्यापारियों को हटाया और कारीगरों को बेहद कम दाम पर माल बेचने को मजबूर किया. कहा जाता है कि ढाका के बुनकरों ने अपने अंगूठे काट लिए ताकि उन्हें कम दाम पर मशहूर मलमल बनाने के लिए मजबूर न किया जाए. नतीजतन 1857 में भारत के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंक दिया.

बहादुर शाह जफर ने दी बड़ी कुर्बानी

1857 की क्रांति को भारत का प्रथम आजादी संग्राम भी कहा जाता है. इसमें आजादी संग्राम सेनानियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना अगुवा बनाया. इस क्रांति की चिंगारी को भले ही अंग्रेजों कुचल दिया, लेकिन इसके बदा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. अंग्रेजी हुकूमत ने बहादुरशाह जफर और उनके बेटों को कैदी बना लिया. बेरहम अंग्रेज अधिकारियों ने बहादुर शाह जफर के बेटों का सिर कलम कर दिया और फिर कटे हुए सिर को बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया. यही नहीं उन्होंने बहादुर शाह को मुल्क बदर कर रंगून में कैद कर दिया.

1857 की पहली क्रांति में बरेली से आए बहादुर सेनानी बख्त खान ने दिल्ली में विद्रोहियों की कमान संभाली और बहादुर शाह जफर के सेनापति बने. उन्होंने दिल्ली की रक्षा करते हुए हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया. इसके अलावा अवध के मौलवी अहमदुल्लाह शाह, एक धार्मिक नेता और योद्धा, ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से ब्रिटिशों को चुनौती दी. उनकी वीरता ने अवध के विद्रोह को मजबूती दी. हालांकि, 1858 में अंग्रेजों ने उन्हें भी शहीद कर दिया.

वहीं, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा संभाला. अपने बेटे को नवाब घोषित कर उन्होंने क्रांति को नई दिशा दी, लेकिन संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने उन्हें नेपाल जाने पर मजबूर कर दिया.  इन मुस्लिम नेताओं ने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे हिंदू नेताओं के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी. यह विद्रोह भारत की धार्मिक एकता और आजादी की साझा भावना का प्रतीक बन गया.

टीपू सुल्तान ने जगाई आजादी की अलख

इसी तरह 18वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने जो बिगुल फूंका, वह फिर आजादी मिलने की बाद ही थमा. हालांकि, वर्तमान में दक्षिणपंथी संगठन टीपू सुल्तान के योगदान को भुलाकर लगातार उनके किरदारों पर हमला कर रहे हैं. आलम यह है कि अब उनकी बहादुरी के किस्से को स्कूली किताबों से निकाल दिया गया है. टीपू सुल्तान के जरिये दिखाई गई आजादी के सपनों को मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना उबेदुल्लाह सिंधी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बी अम्मां, अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना हिफ्जुर्रहमान सिवहरवी जैसे अनगिनत मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की मशाल जलाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया.

मुसलमानों ने किया कांग्रेस को पुरजोर समर्थन  

1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना की. इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसके उद्देश्यों में सभी जाति, धर्म, क्षेत्र के लोगों में एकता बढ़ाना, सरकार के सामने सामूहिक रूप से अपनी बात रखना और जनमत का निर्माण करना शामिल था. मुसलमानों ने भी कांग्रेस का भरपूर समर्थन किया, खासकर देवबंद के उलेमा जिन्होंने 1857 के संग्राम में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था.

19वीं सदी के अंत में शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के मुद्दों पर काम करने के बजाय साम्प्रदायिकता बढ़ने लगी. 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग बनी, जो आगे चलकर अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग तक पहुंची. इसके बावजूद कई मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की, जैसे लियाकत हुसैन, अब्दुल हकीम गजनवी, अब्दुल रसूल, मनीरुज्जम, इस्माइल हुसैन सिरजी, अब्दुल हुसैन और दीन मोहम्मद. 

धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का किया विरोध

साल 1947 आजादी में मिलने के बाद भारत के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों ने धर्म के आधार पर अलग देश बनाने की मांग करने के लगे. देश विभाजन के इस मांग का पूरे देश के लोगों ने एक सुर में विरोध किया. 'मिश्रित संस्कृति' के समर्थकों का मानना था कि भारत में राष्ट्रवाद को धर्म से परिभाषित नहीं किया जा सकता और सभी धर्मों के लोग मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हैं. 

ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खान अब्दुल गफ्फार खान, देवबंद के सुन्नी उलेमा और खाकसार आंदोलन के अल्लामा मशरिकी जैसे नेताओं ने विभाजन का विरोध किया और ब्रिटिशर्स को इसका असली सूत्रधार बताया. वर्तमान में कुछ सियासी संगठनों के जरिये चलाए जा रहे साजिश की वजह से नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के शहादत की पूरी जानकारी नहीं है. इनकी कुर्बानियां न सिर्फ इतिहास का सुनहरा अध्याय हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मशाल-ए-राह भी हैं. इन्हें याद रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी और सच्ची देशभक्ति का सबूत है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

independence day 2025Muslims Freedom Fightermuslim news

Trending news

independence day 2025
इतिहास को कैसे मिटाएंगे? इन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स से थर-थर कांपे थे अंग्रेज
Independence Day
Independence Day: मस्जिदों में गूंजा 'जन गण मन', स्वतंत्रता दिवस मनाते दिखे तलबा
Kishtwar
Kishtwar में फटा बादल, क्या है अब तक का अपडेट? 45 की मौत 120 घायल
Independence Day
Independence Day 2025 Shayari: आपको देशभक्ति की भावना से भर देंगे ये 10 बेहतरीन शेर
Yemen
Yemen के हूतियों के नेता का बड़ा बयान; बोला इजराइल का ये है असल मकसद
Saudi Arabia
Jerusalem में इजराइल की इस हरकत से नाराज हुआ सऊदी अरब, कर डाली बड़ी अपील
Dogs Bite
कुत्ते इतने वफादार होते तो वीरू, बसंती को उनके सामने नाचने से कभी मना नहीं करता !
Dogs Bite
कुत्ते इतने वफादार होते तो वीरू, बसंती को उनके सामने नाचने से कभी मना नहीं करता !
Etawah news
इटावा में अवैध असलहा कारोबार का पर्दाफाश, मस्जिद के इमाम समेत कई गिरफ्तार
Janmashtami Controversy
जन्माष्टमी से पहले मुसलमानों को मंदिर सेवा से दूर रखने की साज़िश? मौलाना का बयान
;