15 अगस्त पर गोश्त की दुकानें रहेंगी बंद, नगर निगम के फैसले पर भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi: महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई नगर निगमों ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर गोश्त की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को असंवैधानिक और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:27 AM IST

Asaduddin Owaisi: महाराष्ट्र के बाद तेलंगना में भी 'स्वतंत्रता दिवस' (15 अगस्त) के दिन गोश्त की दुकानों और बुचड़खाने को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. इस आदेश पर ऑल इंजिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और  हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि गोश्त खाने और 15 अगस्त में क्या रिश्ता है?

दरअसल, महाराष्ट्र के नागपुर, मालेगांव, कल्याण-डोंबिवली और छत्रपति संभाजी नगर के नगर निगम के जरिए 15 अगस्त को गोस्त की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. इस आदेश के मुताबिक 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 की मध्यरात्रि तक सभी तरह की गोश्त की दुकाने बंद रखने को कहा गया है. इसके साथ ही तेलंगना के हैदराबाद ओल्ड सिटी की नगर निगम ने भी स्वतंत्रता दिवस पर गोश्त की दुकाने पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है. 

इस आदेश के बाद AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा की कई अन्य नगर निगमों की तरह, दुर्भाग्य से ऑल्ड हैदराबाद सीटी की नगर निगम ने भी 15 अगस्त को गोश्त की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर गोश्त की दुकान बंद कराना असंवैधानिक है. 

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोश्त खाने और स्वतंत्रता दिवस में क्या रिश्ता है? उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 99 प्रतिशत लोग गोश्त खाते हैं. सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला फैसला बताया है. 

गौतलब है कि महाराष्ट्र के कई नगर निगम के जरिए भी 15 अगस्त और श्रीकृष्ण जयंती के दिन मांस की दुकान खोलनें और गोश्त बेचने पर रोक लगई है. इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध शुरू हो गया है. शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे और NCP नेता अजित पवार ने इस फैसले को गलत बताते हुए विरोध किया है. आदित्य ठाकरे ने तो इस फैसले से संबंधित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम कमिश्नर को निलंबित करने की मांग कर दी है. उन्होंने कहा है कि वेज या नॉनवेज का मुद्दा नगर निगम कमिश्नर का नहीं है.

15 अगस्त पर गोश्त की दुकानें रहेंगी बंद, नगर निगम के फैसले पर भड़के ओवैसी
