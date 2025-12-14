Opinion: भारत के 51 करोड़ वोटर्स शक के दायरे में, SIR ने क्यों बढ़ा दी लोकतंत्र की धड़कन?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. सरकार और चुनाव आयोग जहां इसे मतदाता सूची को दुरुस्त करने की नियमित प्रक्रिया बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसके जरिए NRC जैसे कदम उठाए जाने की आशंका जताई है. इस सियासी टकराव के बीच आम लोगों में, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में बेचैनी बढ़ती दिख रही है.

SIR प्रक्रिया 2025 में चरणबद्ध तरीके से लागू की गई. चुनाव आयोग के मुताबिक, इसका मकसद मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और अयोग्य नामों को हटाना है ताकि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके. आयोग का दावा है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका नागरिकता निर्धारण से कोई ताल्लुक नहीं है.

हालांकि, इस प्रक्रिया का दायरा और पैमाना कई सवाल खड़े कर रहा है. SIR पहले चरण में जून- जुलाई 2025 के दौरान बिहार में पूरा किया गया. इसके बाद नवंबर-दिसंबर 2025 में इसे दूसरे चरण के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ मतदाताओं की जानकारी दोबारा सत्यापित की जा रही है.

चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुच्चेरी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं. कई राज्यों में SIR की समयसीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई, जबकि कुछ जगहों पर विशेष पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं.

SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आंकड़े सामने आए हैं. पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट सूची के मुताबिक करीब 58.08 लाख नाम हटाए गए. इनमें 24.18 लाख मृत मतदाता और करीब 34 लाख लापता या स्थानांतरित बताए गए हैं. सबसे ज्यादा नाम दक्षिण 24 परगना जिले में हटाए गए.

बिहार में SIR के पहले चरण के दौरान ड्राफ्ट स्तर पर 65 लाख नाम हटाए गए थे, बाद में 3.66 लाख और नाम जोड़े गए. इस तरह कुल 62 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए. अंतिम सूची में बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए.

उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा और बड़ा है. यहां करीब 2.93 करोड़ मतदाताओं के नाम जांच के दायरे में आए हैं. आयोग के मुताबिक, लगभग 19 फीसदी मतदाताओं ने समय पर जरुरी फॉर्म जमा नहीं किया, जिसके चलते उनके नाम ड्राफ्ट स्तर पर संदिग्ध श्रेणी में रखे गए हैं. आयोग का कहना है कि दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.

SIR के साथ विदेशी नागरिकों की पहचान का मुद्दा भी चर्चा में है. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल 390 विदेशी नागरिक चिन्हित किए गए, जिनमें से 76 मुस्लिम थे. इन सभी के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए गए. अन्य राज्यों में विदेशी नागरिकों के मामले बेहद सीमित बताए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आंकड़ा सामने नहीं आया है.

इन आंकड़ों के बीच विपक्षी दलों का कहना है कि SIR के जरिए वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के बहाने NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है.

तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम चुपचाप हटाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष चुनावी हार के डर से भ्रम फैला रहा है.

SIR को लेकर आम लोगों की चिंता का एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रक्रिया में घर-घर सत्यापन, नए फॉर्म और दस्तावेजों की मांग की जा रही है. खासकर गरीब, मजदूर, किरायेदार और प्रवासी समुदायों में यह आशंका है कि दस्तावेजों की कमी के चलते उनके नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं. अल्पसंख्यक समाज में भी इस प्रक्रिया को लेकर विशेष चिंता देखी जा रही है. सामाजिक संगठनों का कहना है कि पहले भी पहचान और दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं का असर इन्हीं समुदायों पर ज्यादा पड़ा है, इसलिए SIR को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं.

इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव कर्मियों पर बढ़ते दबाव का मुद्दा भी सामने आया है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छह राज्यों में कम से कम 33 से 41 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें हुई हैं. इन मौतों को अत्यधिक काम का दबाव, लेट वर्किंग ऑवर और मानसिक तनाव से जोड़ा जा रहा है. इसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में समयसीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं.

चुनाव आयोग का कहना है कि SIR पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी मतदाता का नाम बिना वजह नहीं हटाया जाएगा. आयोग के मुताबिक, दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए गलत तरीके से हटाए गए नामों को फिर से जोड़ा जा सकता है. केंद्र और 14 राज्यों में बीजेपी अपने बलबूते सत्ता में काबिज है और SIR को जिस तरह वह अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, उससे मुसलमानों के मन में दहशत पैदा हो गई है. इसकी वजह है उन्हों प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से टार्गेट करते हुए बीजेपी ने अपने विज्ञापन जारी किए हैं.

बीजेपी के आक्रमक रवैये को देखते हुए मुसलमानों में डर, आशंका और भविष्य को लेकर उहापोह की स्थिति पैदा होना लाजमी है. फिलहाल SIR को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. सरकार इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल बता रही है, जबकि विपक्ष और सामाजिक संगठन इसे नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहे हैं. आने वाले दिनों में दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि SIR का असर मतदाता सूची और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कितना पड़ता है.

(लेखक- आमिर अहसन)

