रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह गीत सात साल पहले जारी एक सूफी कव्वाली से प्रेरित है, जिसका शीर्षक भी यही था. उस मूल गीत में इस्लाम के रास्ते में बाधा बनने वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी. इसी तरह "भूगोल ही बदल जाएगा" नाम के एक दूसरे गाने में चेतावनी दी गई है कि जब हिंदू तलवारों के साथ उठ खड़े होंगे तो अराजकता फैल जाएगी. गीत में दावा किया गया है कि दुश्मनों के सिर काट दिए जाएंगे और उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा. इस गीत को 3 लाख 68 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 3,900 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.