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Youtube समेत तमाम सोशल मीडिया पर नफरती गीतों के जरिये घोला गया मुसलमानों के खिलाफ जहर; रिपोर्ट में बड़ा दावा!

Anti-Muslim Hate Songs in India: हैदराबाद स्थित एक शोध संस्थान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों की एक बाढ़ आ गई है. हालिया कुछ सालों में यूट्यूब, मेटा, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म पर 523 हिंदुत्ववादी नफरती गाने रिलीज किए गए.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:57 PM IST
Youtube समेत तमाम सोशल मीडिया पर नफरती गीतों के जरिये घोला गया मुसलमानों के खिलाफ जहर; रिपोर्ट में बड़ा दावा!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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