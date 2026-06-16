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Telangana News: समाज को जोड़ने के बजाय मजहब के नाम पर बांटने की सियासत किस तरह नए रूप ले चुकी है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है. इसके तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए एक खास टूल का इस्तेमाल किया है. धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की बात करने के बजाय कुछ हिंदूवादी समूहों ने गीत-संगीत को भी नफरत फैलाने का जरिये बना दिया है.
सियासत में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसे सैकड़ों गाने बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाए गए, जिनमें देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत, अमानवीय भाषा और हिंसा के लिए उकसाने वाली बातें शामिल थीं. इन गानों को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म से प्रसारित किया गया.
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट (CSOH) की ओर से सोमवार (15 जून) को जारी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया. "भारत के नफरत से भरे म्यूजिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में यूट्यूब, मेटा, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक की भूमिका" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग-अलग मंचों पर कुल 523 हिंदुत्ववादी लोकप्रिय नफरत भरे गाने रिलज किए गए.
रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार इस तरह का एक विस्तृत डाटा तैयार किया गया है, जिससे पता चलता है कि इन प्लेटफॉर्म ने अपने ही नियमों और प्रतिबंधों के बावजूद ऐसे गीतों को बिना किसी प्रभावी रोक-टोक के चलने दिया. रिपोर्ट में बताया गया है कि 523 गीतों में से 210 गीत यूट्यूब पर मिले. वहीं, 53 कलाकारों के 109 गाने स्पॉटिफाई पर, 103 गीत मेटा की म्यूजिक लाइब्रेरी में और 59 ऑर्टिस्ट के 101 गीत एप्पल म्यूजिक पर मौजूद थे.
इन नरफरती गानों की रीच यानी पहुंच बड़े पैमाने पर है. यूट्यूब पर इन गीतों को 19 करोड़ 80 लाख से ज्यााद बार देखा गया है. दूसरी ओर, मेटा की म्यूजिक लाइब्रेरी में मौजूद गीतों का इस्तेमाल 59 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम वीडियो में किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हर दो में से एक गीत में मजहब के आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ सीधे तौर पर हिंसा की अपील की गई थी. कुल गानों में से 50 फीसदी गानों में गाली-गलौज, अपमानजनक शब्दों और अमानवीय भाषा के जरिए नफरत फैलाने या हिंसा के लिए उकसाने वाले कंटेंट मौजूद थे.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इन गीतों से जुड़े दक्षिणपंथी कलाकारों को फाइनेंशियल बेनेफिट भी मिला. यूट्यूब पर ऐसे 55 फीसदी वीडियो में दर्शकों से आर्थिक मदद के लिए अपील की गई है. इस सुविधा के जरिए दर्शक 180 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की एकमुश्त राशि भेज सकते हैं.
रिपोर्ट में बताया गया कि 25 हिंदुत्ववादी लोकप्रिय गीत जारी करने वाले "मयूर म्यूजिक; को यूट्यूब का सिल्वर क्रिएटर पुरस्कार भी दिया गया था. वहीं, जिन 30 हिंदुत्ववादी गायकों का अध्ययन किया गया, उनमें से 20 के फेसबुक खाते कमाई के लिए एक्टिव थे.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल कुल 225 गीतों का नियमों के आधार पर उल्लंघन किया गया. यह संख्या कुल आंकड़ों का 43 फीसदी है. इसके बावजूद मई 2026 तक 207 गीत अब भी मौजूद थे. रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे गीतों की शिकायत दर्ज कराना काफी मुशअकिल है, जबकि नियमों से बच निकलना बेहद आसान साबित हो रहा है.
गायक संदीप आचार्य का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट लगभग तीन बार निलंबित किए गए, लेकिन इसके बावजूद उनके 26 हिंदुत्ववादी गीतों में से 21 अब भी यूट्यूब समेत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.
सियासत ने CSOH के डॉयरेक्टर राकिब नाइक के हवाले से कहा, "नफरत फैलाने वाला संगीत सामूहिक हिंसा के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है. दुनिया पहले भी देख चुकी है कि इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, चाहे वह रवांडा हो या म्यांमार."
राकिब नाइक ने आगे कहा कि भारत में हिंदुत्ववादी लोकप्रिय संगीत को सबसे ज्यादा परेशानी की बात इसकी बड़े पैमाने पर पहुंच है. उन्होंने कहा, "इनमें से ज्यादातर कंपनियां और प्लेटफॉर्म अमेरिका में स्थित हैं. उन्होंने इन कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान, करोड़ों लोगों तक पहुंच और ऐसे साधन व कमाई के स्रोत उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे वे लगातार इस तरह के और ज्यादा गाने तैयार कर रहे हैं."
रिपोर्ट के मुताबिक, "राम मंदिर" नाम के एक गाने में मुगल शासकों को हमलावर के रूप में दिखाया गया है. इसमें बच्चों की हत्या और औरतों पर हमले जैसे दृश्य दिखाए गए हैं. इन दृश्यों के साथ गाने के बोल कथित ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हैं और भारतीय मुसलमानों को उन क्रूरताओं का समर्थक बताकर निशाना बनाते हैं. इस गीत को 96 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि इसे 2 लाख 56 हजार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और इस पर 19 हजार से ज्यादा कॉमेंट्स हैं.
रिपोर्ट में एक आगे एक दूसरे गीत "जो भी उसको चीरेंगे और फाड़ेंगे" का भी जिक्र है. इसमें धमकियों को सीधे तौर पर गाने के बोल में शामिल किया गया है. गीत में कहा गया है कि जो भी हिंदुओं और उनके वर्चस्व स्थापित करने के रास्ते में आएगा, उसे "काटकर और फाड़कर रख दिया जाएगा." इसमें सभी हिंदुओं से उनके दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की गई है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह गीत सात साल पहले जारी एक सूफी कव्वाली से प्रेरित है, जिसका शीर्षक भी यही था. उस मूल गीत में इस्लाम के रास्ते में बाधा बनने वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी. इसी तरह "भूगोल ही बदल जाएगा" नाम के एक दूसरे गाने में चेतावनी दी गई है कि जब हिंदू तलवारों के साथ उठ खड़े होंगे तो अराजकता फैल जाएगी. गीत में दावा किया गया है कि दुश्मनों के सिर काट दिए जाएंगे और उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा. इस गीत को 3 लाख 68 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 3,900 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.