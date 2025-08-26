India ने Pakistan को बाढ़ के लिए क्यों किया अलर्ट? तबाही का है अंदेशा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2896789
Zee SalaamIndian Muslim

India ने Pakistan को बाढ़ के लिए क्यों किया अलर्ट? तबाही का है अंदेशा

India Alert Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया है. भारी बारिश की वजह से तवी नदी में बाढ़ की संभावना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है. ऐसे में भारत ने पहले ही पाक को वॉर्न किया है.

 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 26, 2025, 08:01 AM IST

Trending Photos

India ने Pakistan को बाढ़ के लिए क्यों किया अलर्ट? तबाही का है अंदेशा

India Alert Pakistan: जम्मू में लगातार बारिश के चलते हालात संजीदा होते जा रहे हैं. यही हालात पाकिस्तान में भी बने हुए है. मौसम विभाग ने सोमवार को 'भारी से अति भारी बारिश' होने की भविष्यवाणी की है. इसी खतरे को देखते हुए भारत ने मानवीय दृष्टिकोण से पाकिस्तान को भी आगाह किया है कि तवी नदी में बाढ़ की आशंका है.

तवी नदी में बाढ़ की आशंका

तवी नदी, डोडा जिले के भद्रवाह स्थित कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है और उधमपुर व जम्मू जिलों से होकर गुजरते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में दाखिल होती है. इस वक्त ये नदी 12 फीट के जलस्तर पर बह रही है. यह स्तर खतरे के निशान 17 फीट से सिर्फ पांच फीट कम है.

जम्मू में बादल फटने की संभावना

गौरतलब है कि इस साल जम्मू में भारी बारिश से अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 65 लोग किश्तवाड़ जिले में मचैल यात्रा के दौरान बादल फटने और बाढ़ में मारे गए थेय मौसम विभाग ने वॉर्निंग दी है कि 27 अगस्त तक नदियों और नालों के जलस्तर में और इजाफा हो सकता है और बादल फटने की संभावना भी बनी हुई है.

हालात को देखते हुए जम्मू, रामबन और किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नरों ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैकिंग या पहाड़ी इलाकों की ओर जाने से बचें और निचले इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें. भारी बारिश की वजह से काठुआ जिले में सेहर खड्ड पर बना एक अहम पुल तबाह हो गया, जिससे नेशनल हाईवे-44 पर काठुआ और सांबा के बीच ट्रैफिक बाधित हो गया है.

इसके अलावा, प्रशासन ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सोमवार और मंगलवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं. पाकिस्तान में भी बाढ़ की वजह से काफी लोगों की मौत हुई है. कई इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की वॉर्निंग जारी की गई है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

indiaPakistanPakistan News

Trending news

india
India ने Pakistan को बाढ़ के लिए क्यों किया अलर्ट? तबाही का है अंदेशा
war on gaza
कातिल नेतन्याहू ने नासिर अस्पताल पर हुए हमले को बताया दुर्घटना,20 लोगों की गई थी जान
Gaza Hospital Attack
Gaza: नेतन्याहू की फौज का अस्पताल पर बड़ा हमला, WHO चीफ का बड़ा बयान
Saudi arabia news
घर से लौटे 24 घंटे भी नहीं गुजरे, सऊदी अरब में सिराजुद्दीन की हार्ट अटैक से मौत
Bihar News
15 हार, मां से मुकाबला! सियासी जुनून ने 'नबी' को बनाया बिहार के काका 'धरती पकड़'
Asaduddin Owaisi
'राष्ट्रपति को पीएम हटाने का...', ओवैसी ने क्यों उठाए ये सवाल? जानें पूरा मामला
Rajasthan news
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 2 दिन तक नहीं बिकेगा मीट और अंडा; जानें पूरा मामला
Israel Army Chief Hamas Deal
'हमास के साथ डील कर लेनी चाहिए...' गाजा में जारी युद्ध के बीच IDF चीफ का बड़ा बयान
Pakistan News
सोना खा गई पाकिस्तान सरकार! खनन में खरबों का घोटाला, NAB का बड़ा खुलासा
Bihar News
Bihar: मुराद से मांगी 1 लाख की रिश्वत, विजिलेंस ने अधिकारी को रंगे हाथ दबोचा
;