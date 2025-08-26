India ने Pakistan को बाढ़ के लिए क्यों किया अलर्ट? तबाही का है अंदेशा

India Alert Pakistan: जम्मू में लगातार बारिश के चलते हालात संजीदा होते जा रहे हैं. यही हालात पाकिस्तान में भी बने हुए है. मौसम विभाग ने सोमवार को 'भारी से अति भारी बारिश' होने की भविष्यवाणी की है. इसी खतरे को देखते हुए भारत ने मानवीय दृष्टिकोण से पाकिस्तान को भी आगाह किया है कि तवी नदी में बाढ़ की आशंका है.

तवी नदी में बाढ़ की आशंका

तवी नदी, डोडा जिले के भद्रवाह स्थित कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है और उधमपुर व जम्मू जिलों से होकर गुजरते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में दाखिल होती है. इस वक्त ये नदी 12 फीट के जलस्तर पर बह रही है. यह स्तर खतरे के निशान 17 फीट से सिर्फ पांच फीट कम है.

जम्मू में बादल फटने की संभावना

गौरतलब है कि इस साल जम्मू में भारी बारिश से अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 65 लोग किश्तवाड़ जिले में मचैल यात्रा के दौरान बादल फटने और बाढ़ में मारे गए थेय मौसम विभाग ने वॉर्निंग दी है कि 27 अगस्त तक नदियों और नालों के जलस्तर में और इजाफा हो सकता है और बादल फटने की संभावना भी बनी हुई है.

हालात को देखते हुए जम्मू, रामबन और किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नरों ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैकिंग या पहाड़ी इलाकों की ओर जाने से बचें और निचले इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें. भारी बारिश की वजह से काठुआ जिले में सेहर खड्ड पर बना एक अहम पुल तबाह हो गया, जिससे नेशनल हाईवे-44 पर काठुआ और सांबा के बीच ट्रैफिक बाधित हो गया है.

इसके अलावा, प्रशासन ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सोमवार और मंगलवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं. पाकिस्तान में भी बाढ़ की वजह से काफी लोगों की मौत हुई है. कई इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की वॉर्निंग जारी की गई है.