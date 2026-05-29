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Zee SalaamIndian Muslimकभी सोने जैसी बिकती थी कुर्बानी की खाल, अब मदरसों के लिए बन गई बोझ; जानें कैसे?

कभी सोने जैसी बिकती थी कुर्बानी की खाल, अब मदरसों के लिए बन गई बोझ; जानें कैसे?

Bakrid Animal and Skin Market in India: ईद-उल-अजहा के दौरान होने वाली कुर्बानी सिर्फ मजहबी रस्म नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधि भी है. जानवरों की खरीद-फरोख्त से लेकर चमड़े के कारोबार तक लाखों लोगों की रोजी-रोटी इससे जुड़ी है. हालांकि, चमड़े की गिरती कीमतों ने मदरसों और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आइये इस लेख से समझते हैं क्या है चमड़ा उद्योग के लिए चुनौती?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 29, 2026, 07:10 PM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Qurbani Animal Skin Business: देश के कई हिस्सों में दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से कुर्बानी को लेकर विरोध और बयानबाजी के बावजूद ईद-उल-अजहा यानी बकरीद इस बार शांतिपूर्वक संपन्न हो गई. मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने नमाज अदा की, कुर्बानी की रस्म पूरी की और जरूरतमंदों में गोश्त बांटा. लेकिन बकरीद सिर्फ एक मजहबी त्योहार नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा आर्थिक तंत्र भी है, जिससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी चलती है और हजारों करोड़ रुपये का कारोबार होता है. 

खासकर कुर्बानी के बाद निकलने वाली जानवरों की खाल यानी चमड़ा भारत की लेदर इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माना जाता है. एक तरह से कुर्बानी के जानवरों से हासिल होने वाला चमड़ा भारत के लेदर इंडस्ट्री के लिए संजीवनी का काम करता है. व्यापारिक अनुमानों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर साल बकरीद के दौरान करोड़ों जानवरों की खरीद-फरोख्त होती है. 

कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त से होता 10,000 करोड़ का कारोबार 
टाइम्स ने ऑफ इंडिया भारतीय कारोबारियों के हवाले से बताया गया था कि देशभर में लगभग 3 करोड़ बकरों और भेड़ों की कुर्बानी का अनुमान लगाया जाता है. इन जानवरों की बिक्री, ढुलाई, चारा, मंडियों और छोटे व्यापारियों से जुड़ा कारोबार हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि बकरीद के मौके पर जानवरों की खरीद-फरोख्त से भारत में करीब 10,000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कारोबार होता है. इसमें पशुपालक, ट्रांसपोर्ट कारोबारी, पशु बाजार, कसाई, चारा व्यापारी और स्थानीय दुकानदार तक जुड़े होते हैं. सरकार को भी इससे जीएसटी, ट्रांसपोर्ट टैक्स और स्थानीय शुल्कों के जरिए अप्रत्यक्ष राजस्व मिलता है. हालांकि इसका कोई संयुक्त सरकारी आंकड़ा मौजद नहीं है.

कुर्बानी के बाद जानवरों की खाल यानी चमड़ी को फेंका नहीं जाता, बल्कि यह एक बड़े उद्योग का हिस्सा बन जाती है. लोग अक्सर खालों को मदरसों, मस्जिदों और सामाजिक संस्थाओं को दान करते हैं. इसके बाद ये खालें व्यापारियों और टेनरियों तक पहुंचती हैं. वहां सबसे पहले खालों को नमक लगाकर सुरक्षित किया जाता है ताकि वे खराब न हों. फिर इन्हें प्रोसेस करके चमड़े में बदला जाता है.

यही चमड़ा बाद में जूते, बैग, बेल्ट, वॉलेट, जैकेट, फुटबॉल, कार सीट और दूसरे फैशन व इंडस्ट्रियल उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होता है. भारत दुनिया के बड़े लेदर उत्पादक देशों में शामिल है. IBEF Leather Industry Report की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का लेदर और लेदर प्रोडक्ट उद्योग अरबों डॉलर का सेक्टर है. कानपुर, चेन्नई, कोलकाता, आगरा और हैदराबाद जैसे शहर इसके बड़े केंद्र हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ बकरीद के दौरान मिलने वाली खालों से ही 1,200 करोड़ से 2,500 करोड़ तक का कारोबार होता है. यही वजह है कि कुर्बानी के समय मिलने वाला चमड़ा लेदर इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम कच्चा माल माना जाता है. कई मदरसे और धार्मिक संस्थाएं खालों को बेचकर मिलने वाली रकम से गरीब बच्चों की पढ़ाई, यतीमखानों और सामाजिक कामों का खर्च चलाती हैं.

इन चुनौतियों से बेहाल हुआ चमड़ा उद्योग
हालांकि, पिछले कुछ सालों में चमड़े के कारोबार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. फॉक्स लेदर और सिंथेटिक उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से असली चमड़े की मांग में कमी आई है. पहले जहां एक बकरे या भेड़ की खाल 500 रुपये से 1000 रुपये तक बिक जाती थी, वहीं अब कई जगह इसकी कीमत काफी गिर गई है. इसके बावजूद बकरीद के दौरान मिलने वाली खालें आज भी भारत के लेदर कारोबार की एक अहम कड़ी बनी हुई हैं.

कानपुर के कुछ व्यापारियों ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि शासन प्रशासन के नीतियों की वजह से इस कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है. कुर्बानी का चमड़ा अगर मिल भी जाता है तो कुछ संगठनों के डर और प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से कभी-कभी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंचता है. उन्होंने बताया कि पशु व्यापार और बूचड़खानों पर स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई का असर भी सप्लाई चेन पर पड़ा. एक व्यापारी ने बताया कि इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा डेंट चीन और दूसरे देशों से आने वाले सस्ते सिंथेटिक और फॉक्स लेदर उत्पादों की वजह लगा है, इसकी वजह से असली चमड़े के बाजार प्रभावित हुआ और चमड़े की कीमतें कौड़ियों के दाम हो गई हैं. नतीजतन अक्सर लोग चमड़ा नहीं बेचते हैं. 

लेदर इंडस्ट्री से 40 लाख लोगों की चलती है रोजी रोटी
इंडिया लेदर एंड फुटवियर सेक्टर के मुताबिक, भारत का लेदर और फुटवियर सेक्टर करीब 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देता है. इसमें बड़ी संख्या में कारीगर, मजदूर, छोटे व्यापारी और फैक्ट्री कर्मचारी शामिल हैं. खास बात यह है कि इस उद्योग में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है.

कुर्बानी से जुड़ा यह पूरा आर्थिक तंत्र गांवों से लेकर शहरों तक हजारों छोटे कारोबारियों की आय का जरिया बनता है. पशुपालक महीनों तक जानवर पालते हैं, व्यापारी मंडियों में उन्हें बेचते हैं, ट्रांसपोर्टर उन्हें अलग-अलग राज्यों तक पहुंचाते हैं और बाद में उनकी खालें लेदर उद्योग तक पहुंचती हैं. 

बिहार से लेकर यूपी तक के मदरसों ने क्या कहा? 
हाल यह है कि बिहार के कई मदरसों ने इस बार कुर्बानी के चमड़ों को लेने से इंकार कर दिया है. इसकी वजह चमड़ों की कीमत बताई जो पहले मुकाबले बहुत कम हो गई है. पूर्वी चंपारण के सिसवा सूप में स्थित मदरसा फैज-ए-इकबाल के टीचर और मुफ्ती मोहम्मद साबिर ने बताया कि हाल के सालों में कुर्बानी के चमड़ों को कई मदरसों ने लेना बंद कर दिया है. इसकी वजह है कि चमड़े की बहुत कीमत. पहले चमड़ा बाजारों में बेचने पर अच्छी कीमत मिलती थी, अब महज 5 से 25 रुपये मिलते हैं.

मुफ्ती मोहम्मद साबिर ने बताया कि इस बार कई मदरसों ने कुर्बानी के जानवरों के चमड़ा लेने से इंकार कर दिया है. उन्होंने बताया कि मदरसों और सामाजिक संस्थाओं के इंकार के बाद लोगों ने चमड़ों को जमीनों दफना दिया. हालांकि, इस बार उनके मदरसे ने चमड़ा लेने का ऐलान किया है. मोहम्मद साबिर के मुताबिक, कुर्बानी एक अहम इबादत है, और उससे जुड़ी चीज बेकार न हो, इसलिए यह फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि भले ही इससे ज्यादा फायदा न हो लेकिन कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मदरसे में पढ़ने कुछ बच्चों का खर्च चल जाएगा. 

कमोबेश यही हाल इस बार उत्तर प्रदेश में भी है. प्रदेश के कई जिलों में मदरसे, मस्जिद और दूसरे संस्थानों ने कुर्बानी के चमड़ों को लेने से इंकार कर दिया है. हालांकि, कुछ एक संस्थानों ने जिन्होंने चमड़ा लिया है, उन्होंने लोगों से खास अपील करते हुए मांग की है कि इसके साथ कुछ पैसे भी दान करें.

सिद्धार्थनगर स्थित अल-जामियातुल इस्लामिया मदरसा के प्रबंधक उमर इस्लाम इस्लाही के मुताबिक, अब कुर्बानी का चमड़ा आसानी बिकता ही नहीं, इसकी वजह से अब उसको स्कूल प्रबंधन नहीं ले रहा है. उन्होंने बताया कि पहले चमड़ों की बिक्री से मदरसे को अच्छी आमदनी हो जाती थी, जिससे रखरखाव के लिए कुछ खर्च निकल आता था. उमर इस्लाम इस्लाही ने बताया कि मदरसे कई गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका परिवार पढ़ाने का पूरा खर्च वहन नहीं कर सकता है, ऐसे में जो कुर्बानी के चमड़ों से होने वाली आमदनी थी, उस खर्च को पूरा करने के लिए लोगों से चावल, गेहूं, पैसा या रमजान समेत अन्य मौकों पर दान लिया जाता है, इसी से मदरसे का पूरा खर्च चलता है.  

पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मदरसा प्रबंधक ने बताया कि कुर्बानी के चमड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें बाजार तक पहुंचाने का खर्च उससे ज्यादा है. उन्होंने बताया कि चमड़े पर नमक लगाने और फिर उसको गाड़ी में भरकर मार्केट में पहुंचाने का खर्च हजारों रुपये हैं, जबकि चमड़े की कीमत 10 से 25 रुपये है. इसकी वजह से पिछले कुछ सालों से उनके मदरसे ने चमड़ा लेने से मना कर दिया है, इसकी जगह पर लोगों चमड़े की कीमत की रकम के बराबर पैसा दान करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि हालिया कुछ सालों में चमड़ा या दूसरे जानवर, चाहे वह बकरा ही क्यों न हो, को लेकर लोग आने जाने से डरते हैं. भड़े ही चमड़े की कीमत कम हुई है, लेकिन बस डर की वजह से भी ज्यादातर लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं.  

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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