खतरे के साये में बांग्लादेश, भारत ने राजनयिक परिवारों को बुलाया वापस; जानें वजह?

खतरे के साये में बांग्लादेश, भारत ने राजनयिक परिवारों को बुलाया वापस; जानें वजह?

Indian diplomats Non Family Posting in Bangladesh: भारत ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए "नॉन-फैमिली पोस्टिंग" घोषित किया है. चरमपंथी खतरों के बीच राजनयिकों के परिजनों को भारत लौटने की सलाह दी गई है. हालांकि, ढाका समेत पांचों भारतीय केंद्र पूरी क्षमता के साथ काम करते रहेंगे.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:44 PM IST

(फाइल फोटो)
Bangladesh News: पड़ोसी देश में बदलते हालात और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने अपने राजनयिकों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला किया है. सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए "नॉन-फैमिली पोस्टिंग" घोषित करने का फैसला लिया है, हालांकि वहां मौजूद भारत के सभी पांच राजनयिक मिशन पूरी क्षमता के साथ काम करते रहेंगे. इस फैसले की जानकारी मामले से जुड़े लोगों ने मंगलवार (20 जनवरी) को दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला कुछ समय से विचाराधीन था. इसकी वजह राजनयिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता थी, खासकर चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों से मिल रही धमकियों की वजह से लगातार सुरक्षा बड़ी समस्या बनी हुई थी. अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हालात को देखते हुए यह कदम जरूरी समझा गया.

एक अधिकारी ने कहा, "एहतियात के तौर पर हमने हाई कमीशन और चार सहायक हाई कमीशनों में तैनात अधिकारियों के आश्रितों को भारत लौटने की सलाह दी है." बांग्लादेश में भारत का हाई कमीशन ढाका में है और इसके अलावा चार सहायक हाई कमीशन चट्टोग्राम, खुलना, राजशाही और सिलहट में हैं. इन सभी केंद्रों को बंद नहीं किया जा रहा है और ये पूरी ताकत के साथ काम करते रहेंगे.

हालांकि, यह साफ नहीं किया गया है कि राजनयिकों के परिवार कब तक भारत लौटेंगे. सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने बांग्लादेश में तैनात राजनयिकों की संख्या के बारे में भी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया. "नॉन-फैमिली पोस्टिंग" भारतीय राजनयिकों के लिए सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है. पाकिस्तान, जहां भारत के रिश्ते इस समय बेहद खराब दौर में हैं, वहां पहले से ही "नो चिल्ड्रन पोस्टिंग" लागू है, जिसमें बच्चों को जाने की इजाजत नहीं होती. हालांकि पति या पत्नी अधिकारियों के साथ रह सकते हैं.

बांग्लादेश में अधिकारियों के परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वहां चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों से खतरा बताया जा रहा है. इसके साथ ही अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तानी तत्वों को खुली छूट देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं.

भारत लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करता रहा है कि वह वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है. हालांकि ढाका इन आरोपों को खारिज करता रहा है. भारत ने यह भी आरोप लगाया है कि बांग्लादेश का मौजूदा शासन कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों पर आंखें मूंदे हुए है.

अगस्त 2024 में जब से बांग्लादेश में कार्यवाहक प्रशासन ने सत्ता संभाली है, तब से भारत-बांग्लादेश संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. हाल के हफ्तों में हुए प्रदर्शनों के बाद नई दिल्ली और ढाका में दोनों देशों ने अपने-अपने केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है. पिछले महीने चट्टोग्राम में भारतीय मिशन के बाहर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे.

इन तनावपूर्ण हालात के बावजूद भारत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से संपर्क बढ़ाया है, जिसे 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की संभावना जताई जा रही है.

हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान से भी मुलाकात की. इस कदम को बीएनपी के साथ रिश्तों में नरमी और नजदीकी बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

