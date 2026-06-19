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हज-उमरा के नाम पर बड़ा खेल! सस्ता पैकेज दिखाकर 23 लोगों से उड़ा लिए लाखों रुपये

Hajj Umrah Travel Scam: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हज-उमरा यात्रा के नाम ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कई लोगों से लगभग 14 लाख रुपये ठगे थे. उस पर पहले से यूपी के कई जिलों में मुकदमें दर्ज हैं. पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है, और यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने अब तक कितने लोगों के साथ ऐसा किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:08 PM IST
हज-उमरा के नाम पर बड़ा खेल! सस्ता पैकेज दिखाकर 23 लोगों से उड़ा लिए लाखों रुपये
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अरशद

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