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Delhi News Today: हज और उमरा की पवित्र यात्रा पर जाने का सपना देखने वाले कई लोगों के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. सस्ता पैकेज, जल्दी वीजा और हवाई टिकट दिलाने का लालच देकर लोगों का भरोसा जीतने वाले एक शख्स ने दर्जनों लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लिए. जब पीड़ितों को अपनी यात्रा की कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो चुका है. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने हज-उमरा यात्रा के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 38 साल के मोहम्मद अरशद के रूप में हुई है, जो जमजम उमरा सर्विसेज के नाम से ट्रॉवेल एंजेंसी चलाता था.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 23 लोगों को सऊदी अरब में हज और उमरा यात्रा कराने का भरोसा दिलाया था. उसने लोगों से कहा कि वह कम खर्च में पूरी यात्रा का इंतजाम कर देगा. इसी भरोसे में लोगों ने उसे पैसे दे दिए. जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़ितों से पासपोर्ट की कॉपी और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी जमा करवाए थे.
आरोपी ने प्रत्येक व्यक्ति से करीब 50 से 55 हजार रुपये लिए. इस तरह कुल मिलाकर करीब 13 लाख 80 हजार रुपये इकट्ठा कर लिए गए. हालांकि, पैसे लेने के बाद आरोपी ने न तो हवाई टिकट उपलब्ध कराए और न ही यात्रा से जुड़ी कोई व्यवस्था की. जब लोगों ने उससे बार-बार संपर्क करने की कोशिश की तो वह लगातार बहाने बनाता रहा.
पीड़ितों का कहना है कि कुछ समय बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया. इतना ही नहीं, उसने अपना ठिकाना बदल लिया और फरार हो गया. इसके बाद लोगों को समझ में आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. ठगी का पता चलने के बाद सभी पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी लोगों का भरोसा जीतने के लिए खुद को कई यात्रा एजेंटों से जुड़ा हुआ बताता था. वह दावा करता था कि उसके अच्छे संबंध हैं और वह कम कीमत में वीजा, हवाई टिकट, रहने की व्यवस्था और दूसरी सुविधाओं वाला हज-उमरा पैकेज उपलब्ध करा सकता है.
पुलिस ने जब बैंक खातों की जांच की तो पीड़ितों से ली गई रकम के लेन-देन की पुष्टि हुई. इससे पूरे मामले की परतें खुलती चली गईं. पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद अरशद पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के शामली, हापुड़ और अलीगढ़ में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं. इसके अलावा कुछ मामलों में उसके खिलाफ अदालत से वारंट भी जारी हो चुके हैं.
फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल थे. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं उसने दूसरे राज्यों में भी इसी तरह लोगों को अपना शिकार तो नहीं बनाया.