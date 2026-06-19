Delhi News Today: हज और उमरा की पवित्र यात्रा पर जाने का सपना देखने वाले कई लोगों के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. सस्ता पैकेज, जल्दी वीजा और हवाई टिकट दिलाने का लालच देकर लोगों का भरोसा जीतने वाले एक शख्स ने दर्जनों लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लिए. जब पीड़ितों को अपनी यात्रा की कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो चुका है. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.