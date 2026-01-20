Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3080935
Zee SalaamIndian Muslimमुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में BJP शासित राज्यों के CM में होड़; जानें-कौन नेता हैं टॉप पर?

मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में BJP शासित राज्यों के CM में होड़; जानें-कौन नेता हैं टॉप पर?

BJP Leaders on Hate Speech Case: वॉशिंगटन स्थित एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में 1,318 नफरती भाषण दर्ज किए गए, जिनमें 98 फीसदी में मुस्लिम और ईसाई निशाने पर रहे. 88 फीसदी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हुईं. इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे ज्यादा नफरती भाषण देने वालों में टॉप पर हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:08 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Hate Speech Case in India: भारत अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, विविध धर्मों, अलग-अलग खानपान, समृद्ध संस्कृति और अनोखे रहन-सहन के लिए पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है. भारत के 'वसुधैव कुटुंबकम' के नारे को दुनिया के कई मुल्क आत्मसात करते हैं. हालांकि, हालिया कुछ दिनों से कुछ घटनाओं और नेताओं ने इस छवि को धूमिल किया है.

दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कई नेता, जो वर्तमान में सत्तासीन हैं, उन्होंने अपने मंचों से मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत को आम कर दिया है, उनका भाषण इंसानियत नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द को ताने बाने को बिगाड़ने का काम करता है और हर बार निशाने पर मुसलमान होते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि ये सियासत है या जुल्म की जुबान? अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित एक गैर-सरकारी संस्थान की नई रिपोर्ट ने हिंदूवादी और दक्षिणपंथी सोच से जुड़े नेताओं के भाषणों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

'द इंडिया हेट लैब' के प्रोजेक्ट में चौंकाने वाले खुलासे
इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीबीसी ने कई बड़े खुलासे किए हैं. रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में भारत में नफरती भाषणों का ऐसा सैलाब आया, जिसमें सबसे ज्यादा चोट मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों पर पड़ी. वॉशिंगटन स्थित गैर-सरकारी संस्थान ने भारत में नफरती भाषण यानी हेट स्पीच को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है. 'रिपोर्ट 2025: हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया' नाम से प्रकाशित रिपोर्ट की शुरुआत में ही बताया गया है कि यह सीएसओएच (CSOH) के 'द इंडिया हेट लैब' प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में भारत में प्रत्यक्ष रूप से नफरती भाषण के कुल 1,318 मामले दर्ज किए गए. यह आंकड़ा 2024 की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा और 2023 की तुलना में 97 फीसदी ज्यादा है. यानी बीते दो सालों में नफरती भाषणों की रफ्तार लगभग दोगुनी हो चुकी है. इस तरह के नफरती भाषण को बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कथित तौर पर बीजेपी नेताओं, हिंदूवादी संगठनों के नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं. इसका जिक्र रिपोर्ट में भी किया गया है. 

बीजेपी राज्यों में 88 फीसदी हुई नफरती घटनाएं
रिपोर्ट के मुताबिक, कुल नफरती घटनाओं में से 88 फीसदी बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज की गईं. इसके उलट, सात विपक्ष शासित राज्यों में कुल 154 घटनाएं सामने आईं, जो साल 2024 के 234 मामलों के मुकाबले 34 फीसदी कम हैं. अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल सबसे ज्यादा नफरती भाषणों का गवाह बना, जब अकेले इसी महीने में 158 घटनाएं दर्ज हुईं. खास तौर पर 22 अप्रैल से 7 मई के बीच के महज 16 दिनों में पहलगाम हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान 98 प्रत्यक्ष नफरती भाषण सामने आए.

रिपोर्ट बताती है कि 656 भाषणों में 'लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, शिक्षा जिहाद और वोट जिहाद' जैसे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया गया. वहीं, 308 भाषणों में सीधे तौर पर हिंसा भड़काने की बात सामने आई, जिनमें से 136 मामलों में लोगों से हथियार उठाने तक की अपील की गई.

सीएम धामी ने सबसे ज्यादा दिए नफरती भाषण
इतना ही नहीं, 276 भाषणों में धार्मिक स्थलों को गिराने की मांग उठी, जिनमें खास तौर पर ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद को निशाने पर लिया गया. इसके अलावा 141 भाषणों में अपमानजनक और गाली-गलौज जैसी भाषा के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट में उन नेताओं की भी लिस्ट जारी की गई है, जिनके नाम सबसे ज्यादा नफरती भाषणों से जुड़े पाए गए. धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं. उन्होंने 71 नफरती भाषण दिए है. 

इसके बाद, दूसरे नंबर पर रहे प्रवीण तोगड़िया, जिनके नाम से जुड़े 46 भाषण सामने आए. तीसरे नंबर पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय रहे, जिनसे जुड़े 35 भाषण रिपोर्ट में दर्ज हैं. रिपोर्ट में शामिल टॉप-10 लोगों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं. योगी आदित्यनाथ 22 भाषणों के साथ नौवें स्थान पर हैं, जबकि अक्सर विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती 20 भाषणों के साथ दसवें स्थान पर हैं.

यह भी पढ़ें: Mazar Demolition in Uttar Pradesh: श्रावस्ती में तोड़ा गया मज़ार, आगरा में 2 मजारों को 60 दिन का अल्टीमेटम!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

India NewsHate Speech CasePushkar Singh Dhamimuslim news

Trending news

UP News
मुजफ्फरनगर: बहू के आरोप और बदनामी के बोझ तले टूटे इस्तेखार, फिर उठाया खौफनाक कदम
mazar demolition
UP News: श्रावस्ती में तोड़ा गया मज़ार, आगरा में 2 मजारों को 60 दिन का अल्टीमेटम!
muslim news
मंदिर में पेशाब का आरोप, छावनी में तब्दील हुआ सोनभद्र का बहेरा गांव
Shabe Barat 2026
आज देखा गया शाबान का चाँद; इस दिन होगा शब-ए-बरात और फरवरी में इस तारीख से होगा रोज़ा
Asaduddin Owaisi on Bengal Election
बांगाल विधानसभा चुनाव में होगी AIMIM की एंट्री! ओवैसी के बयान से कहीं ख़ुशी कहीं गम
Karnatka news
हिन्दूवादी नेत्री पर केस, धार्मिक जुलूस के दौरान दरगाह देखकर भड़क गए थे उनके जज़्बात!
Muslim girl
एग्जाम देने मुंह पर चुन्नी लपेटकर पहुंची थी मुस्लिम लड़की; सेंटर पर नहीं मिली एंट्री
supreme court on hate speech
कब-कब और किसने दिया 'हेट स्पीच' पूरी जानकारी लेकर आओ; जहरीले बयानों पर SC की सख्ती
mp news
भोजशाला विवाद: क्या छीनी जाएगी मुस्लिमों की सदियों पुरानी इबादत? SC करेगा फैसला
Bihar News
मैं मुसलमान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे जान से मार दो..दाऊद को भीड़ ने पीटा