/एक देश, तीन तस्वीरें; तमिलनाडु में बिरयानी की चर्चा, तेलंगाना में अंडे कम, बंगाल में मेन्यू पर घमासान

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Mid-Day Meal Egg Supply Crisis: तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड-डे मील में हफ्ते में कम से कम एक दिन चिकन बिरयानी देने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है, वहीं पड़ोसी रियासत तेलंगाना से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है. यहां हुकूमत की तरफ से वक्त पर अदायगी न होने और महंगाई की वजह से बच्चों की थाली से अंडे लगभग गायब होते जा रहे हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन बच्चों को हफ्तों में तीन दिन अंडा मिलना चाहिए था, उन्हें अब सिर्फ एक दिन ही अंडा नसीब हो रहा है.
"हुकूमत 8 रुपये के अंडों के लिए सिर्फ अदा कर रही है 6 रुपये"
मुकामी रिपोर्टों के मुताबिक, तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के तहत अंडों की सप्लाई में बड़ी कमी आई है. इसकी सबसे बड़ी वजह अंडों की बढ़ती कीमत बताई जा रही है. इस वक्त एक अंडे की कीमत 8 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि रियासती हुकूमत हर अंडे पर सिर्फ 6 रुपये की अदायगी कर रही है. ऐसे में बाकी 2 रुपये का बोझ खाना मुहैया कराने वाली एजेंसियों पर पड़ रहा है, जिसे उठाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है.
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हुकूमत ने पिछले तीन महीने से ज्यादा वक्त से एजेंसियों के बिल भी अदा नहीं किए हैं. इसकी वजह से लगभग 2 करोड़ रुपये का बकाया जमा हो गया है. इसका असर सीधे बच्चों के खाने पर दिखाई दे रहा है. जहां तय मेन्यू के मुताबिक बच्चों को सांभर, सब्जी और हरी पत्तेदार सब्जी भी दी जानी चाहिए, वहीं कई जगह उन्हें रोजाना सिर्फ चावल और दाल पर ही गुजारा करना पड़ रहा है.
प्रिंसिपल और अधिकारियों पर दबाव बनाने का इल्जाम
उधर, करीमनगर जिले की मिड-डे मील वर्कर्स एसोसिएशन ने बढ़ते खर्च की वजह से अंडों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है. एक समाचार इदारे को दिए इंटरव्यू में एसोसिएशन की जिला सदर बुर्रा मंजुला ने कहा कि एजेंसियां अब अतिरिक्त खर्च उठाने की हालत में नहीं हैं. उनका इल्जाम है कि कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल और ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर एजेंसियों पर अंडे की सप्लाई जारी रखने का दबाव बना रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसियों को उनकी सर्विस बदल देने की धमकी दी जा रही है.
बंगाल में बीजेपी हुकूमत का अंडों को मेन्यू से हटाने का ऐलान
सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में भी मिड-डे मील को लेकर वावेला खड़ा हो गया है. वहां, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने स्कूलों के मिड-डे मील के मेन्यू से अंडों को हटाने का ऐलान किया था. हुकूमत ने अंडे की जगह पर सब्जी खोर खाने का मुतबादिल फराहम करने का ऐलान किया है. साथ ही इस पूरे निजाम की जिम्मेदारी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) को सौंपी गई थी.
इस फैसले पर मुखालिफ दलों ने सख्त एतराज जताया. तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे एक बड़े फिक्री एजेंडे से जोड़ते हुए इल्जाम लगाया. डेरेक ओब्रायन ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी बच्चों की कल्याण योजना के जरिए शाकाहार को थोपने की कोशिश कर रही है."
बंगाल में स्कूलों प्रिंसिपल ने क्या कहा?
वहीं, कई स्कूलों के प्रिंसिपल और उस्तादों ने भी अपनी फिक्र जाहिर की. उनका कहना था कि जिन दिनों बच्चों को अंडा दिया जाता है, उन दिनों स्कूलों में हाजिरी बेहतर रहती है. खास तौर पर कमजोर माली हालत वाले खानदानों के बच्चों के लिए अंडा पोषण का अहम जरिया माना जाता है. ऐसे में अंडों की कमी या उन्हें मेन्यू से हटाने का असर बच्चों की तालीम के साथ-साथ उनकी गिजाई जरूरतों पर भी पड़ सकता है.