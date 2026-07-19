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मुस्लिम आबादी पर सियासी दावों के बीच सामने आई बड़ी तस्वीर, जानिए किस राज्य में कितने मुसलमान?

Statewise Muslim Population in India: भारत में मुस्लिम आबादी को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच यह रिपोर्ट 2011 की जनगणना, बिहार और तेलंगाना के नए सर्वे, साथ ही 2026 के तखमीनी आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर पर राज्यवार तस्वीर पेश करती है. रिपोर्ट बताती है कि आबादी बढ़ने के बावजूद मुस्लिमों की हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव की उम्मीद नहीं है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 19, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:24 PM IST
मुस्लिम आबादी पर सियासी दावों के बीच सामने आई बड़ी तस्वीर, जानिए किस राज्य में कितने मुसलमान?
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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