/मुस्लिम आबादी पर सियासी दावों के बीच सामने आई बड़ी तस्वीर, जानिए किस राज्य में कितने मुसलमान?

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Muslim Population in India 2026: मुल्क में लगातार कई बरसों से मुसलमानों की आबादी सियासी बहस का मुद्दा रहा है. कई दक्षिणपंथी तंजीमें और सियासी दल अलग-अलग मौकों पर यह इल्जाम लगाते रहे हैं कि कुछ रियासतों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इससे डेमोग्राफी बदल रही है. बिहार, झारखंड, असम समेत कई सूबों में विधानसभा चुनाव के दौरान मुबय्यना घुसपैठ का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया और इसे आबादी में इजाफे से जोड़कर पेश किया गया.
भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम आबादी का आंकड़ा
हालांकि, इन तमाम दावों और बहसों के बीच देश में मजहब की बुनियाद पर दस्तयाब आखिरी मुकम्मल सरकारी आंकड़े साल 2011 की जनगणना के हैं, जिनसे अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुस्लिम आबादी की तस्वीर सामने आती है. हालांकि, तीन राज्यों ने इसके बाद जातिगत जनगणना कराई है, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार शामिल हैं. चूंकि, इन्हें छोड़ और किसी राज्य में इस तरह की जनगणना नहीं हुई, इसलिए पहले हम बात करेंगे 2011 के आंकड़ों पर, उसके बाद फिर इन तीन राज्यों के जनसंख्या की बात करेंगे.
सरकारी जनगणना के मुताबिक, साल 2011 में उत्तर प्रदेश देश का वह सूबा था, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती थी. उस समय राज्य की कुल आबादी करीब 19.98 करोड़ थी, जिसमें लगभग 3.85 करोड़ मुसलमान थे. यानी राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.26 फ़ीसद दर्ज की गई. कमोबेश यह आंकड़ा अभी भी कायम होने की उम्मीद है. इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है. यहां कुल आबादी 9.13 करोड़ थी, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 2.47 करोड़ रही. राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27.01 फीसद है.
बिहार में मुस्लिम आबादी में हुआ मामूली इजाफा
बिहार में साल 2011 में 10.41 करोड़ की कुल आबादी में से लगभग 1.76 करोड़ मुसलमान रहते थे, जो 16.87 फीसद के बराबर था. साल 2023 बिहार सरकार ने दो चरणों में जातिगत जनगणना कराया, और 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट को मंजरे-आम पर लाया गया. रिपोर्ट के साल 2023 में बिहार हुई इस जातिगत जनगणना (Caste Survey) आजाद भारत का पहला पूर्ण जातिगत जनगणना बताया गया. इसमें पूरे राज्य के 214 जातियों की जनसंख्या का आंकड़ा इकट्ठा किया गया. सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ है, और इसमें 17.7 फीसदी मुस्लिम आबादी है. साल 2011 के मुकाबले 2023 में मुस्लिम आबादी में मामूली इजाफा दर्ज किया गया.
इसी तरह महाराष्ट्र में कुल आबादी 11.24 करोड़ दर्ज की गई, जिसमें करीब 1.30 करोड़ मुसलमान थे. यहां मुस्लिम आबादी का अनुपात 11.54 फीसद रहा. असम में कुल आबादी 3.12 करोड़ थी और मुस्लिम आबादी करीब 1.07 करोड़ दर्ज की गई, जो राज्य की कुल आबादी का 34.22 फीसद थी. केरल में 3.34 करोड़ की कुल आबादी में करीब 89 लाख मुसलमान थे और उनकी हिस्सेदारी 26.56 फीसद रही.
झारखंड में कुल आबादी 3.30 करोड़ थी, जिसमें लगभग 48 लाख मुसलमान रहते थे. यहां मुस्लिम आबादी 14.53 फीसद रही. कर्नाटक में 6.11 करोड़ की आबादी में करीब 79 लाख मुसलमान थे, जिनकी हिस्सेदारी 12.92 फीसद दर्ज की गई. राजस्थान में 6.85 करोड़ की कुल आबादी में लगभग 62 लाख मुसलमान थे और उनका अनुपात 9.07 फीसद रहा. गुजरात में कुल आबादी 6.04 करोड़ थी, जिसमें करीब 58 लाख मुसलमान रहते थे. यहां उनकी हिस्सेदारी 9.67 फीसद दर्ज की गई.
मध्य प्रदेश में कुल आबादी 7.26 करोड़ थी और मुस्लिम आबादी करीब 48 लाख रही, जो 6.57 फीसद के बराबर थी. तमिलनाडु में 7.21 करोड़ की कुल आबादी में लगभग 42 लाख मुसलमान थे और उनकी हिस्सेदारी 5.86 फीसद रही. उत्तराखंड में कुल आबादी 1.01 करोड़ थी, जिसमें करीब 14 लाख मुसलमान रहते थे. यहां उनका अनुपात 13.95 फीसद दर्ज किया गया. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कुल आबादी 1.68 करोड़ थी, जिसमें लगभग 22 लाख मुसलमान थे और उनकी हिस्सेदारी 12.86 फीसद रही.
तेलंगाना ने भी 2024 में कराया जनगणना
साल 2011 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में कुल आबादी 8.46 करोड़ थी, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 81 लाख थी. यहां मुस्लिम आबादी का अनुपात 9.56 फीसद दर्ज किया गया. साल 2014 में आंध्र प्रदेश को तक्सीम करके तेलंगाना को अलग रियासत बनाया गया. इसके बाद तेंलगाना ने अपने गठन के दस साल बाद 2024 में जनगणना का आयोजन किया. इस सर्वे में मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में तेलंगाना की कुल आबादी 3 करोड़ 70 से ज्यादा दर्ज की गई, इसे में से 45 से 47 लाख के बीच मुस्लिम आबादी बताई जा रही है, जो कुल आबादी का लगभग 12.56 फीसदी है.
हरियाणा में यह 7.03 फीसद, पंजाब में 1.93 फीसद, ओडिशा में 2.17 फीसद, छत्तीसगढ़ में 2.02 फीसद, हिमाचल प्रदेश में 2.18 फीसद, त्रिपुरा में 8.60 फीसद, मणिपुर में 8.40 फीसद, मेघालय में 4.40 फीसद, नागालैंड में 2.47 फीसद, अरुणाचल प्रदेश में 1.95 फीसद, मिजोरम में 1.35 फीसद और सिक्किम में 1.62 फीसद मुस्लिम आबादी दर्ज की गई.
लक्षद्वीप है मुस्लिम बाहुल केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल
केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68.31 फीसद थी, जबकि लक्षद्वीप में यह सबसे ज्यादा 96.58 फीसद दर्ज की गई, जिससे वह मुस्लिम बहुल इलाका बना रहा. दिल्ली में मुस्लिम आबादी 12.86 फीसद, अंडमान-निकोबार में करीब 8.52 फीसद, पुडुचेरी में लगभग 6.05 फीसद, दादरा और नगर हवेली में करीब 3.76 फीसद, चंडीगढ़ में लगभग 4.87 फीसद मुस्लिम आबादी दर्ज की गई.
साल 2026 में कितनी है भारत में मुस्लिम आबादी?
पूरे भारत की तस्वीर देखें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश की कुल आबादी 121.09 करोड़ थी. इनमें करीब 17.22 करोड़ मुसलमान थे, जो कुल आबादी का 14.23 फीसद हिस्सा थे. वहीं, साल 2026 के लिए दस्तयाब अंदाजों के मुताबिक, मुल्क की कुल आबादी बढ़ने के साथ मुस्लिम आबादी भी बढ़कर तकरीबन 21.5 करोड़ से 22.5 करोड़ के दरम्यान पहुंचने का अंदाजा जाहिर किया गया है.
हालांकि, अंदाजा यह भी है कि कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी करीब 15 फीसद के आसपास रहेगी. यानी आबादी की संख्या में इजाफा होने के बावजूद अनुपात में किसी बड़े बदलाव का इशारा नहीं माना जा रहा है. काबिलेजिक्र है कि देश में मजहब की बुनियाद पर आखिरी मुकम्मल सरकारी जनगणना साल 2011 में हुई थी और यही आंकड़े अब भी ऑफिशियलों तौर पर सबसे ज्यादा मौजू माने जाते हैं.