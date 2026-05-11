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Bakrid 2026: भारत, पाकिस्तान समेत किन देशों में कब होगी बकरीद? जानें पूरी डिटेल

Bakrid 2026 Date: समीरुद्दीन कासमी ने जुलहिज्जा के चांद की स्थिति को लेकर अनुमान जारी किया है. कासमी के मुताबिक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में 19 मई 2026 से जुलहिज्जा शुरू हो सकता है, जिसके बाद 28 मई को बकरीद मनाई जा सकती है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 11, 2026, 01:15 PM IST

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Bakrid 2026: भारत, पाकिस्तान समेत किन देशों में कब होगी बकरीद? जानें पूरी डिटेल

Bakrid 2026 Date: ईद-उल-अजहा (बकरीद) इस्लाम मजहब के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है. इस त्योहार पर कुर्बानी का खास महत्व होता है और दुनियाभर के मुसलमान इसे बड़े धार्मिक उत्साह के साथ मनाते हैं. इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, बकरीद हर साल जुलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसलिए बकरीद की तारीख हिलाल यानी नए चांद के दिखाई देने पर तय होती है. यही वजह है कि हर साल दुनिया के अलग-अलग देशों में बकरीद की तारीख एक-दो दिन अलग हो सकती है.

इस बार भी सऊदी अरब, ईरान, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और कई दूसरे देशों में लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बकरीद कब मनाई जाएगी. इसी बीच ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय इस्लामिक स्कॉलर समीरुद्दीन कासमी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर जुलहिज्जा के चांद और बकरीद की संभावित तारीख को लेकर जानकारी साझा की है.

समीरुद्दीन कासमी इस्लामी खगोल विज्ञान, हदीस और हनफी फिक्ह के जानकार माने जाते हैं. उन्होंने चांद की ऊंचाई और उसकी उम्र के आधार पर अलग-अलग देशों में जुलहिज्जा की शुरुआत का अनुमान लगाया है. कासमी के मुताबिक, 17 मई 2026 को भारत में चांद की ऊंचाई करीब 9 डिग्री और उम्र 17 घंटे 39 मिनट रहेगी. बांग्लादेश और नेपाल में भी स्थिति लगभग ऐसी ही होगी. कासमी का कहना है कि सामान्य तौर पर चांद 10 डिग्री की ऊंचाई पर साफ दिखाई देता है, इसलिए 9 डिग्री में चांद देखना मुश्किल माना जा रहा है.

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बांग्लादेश समेत इन देशों में कब अदा की जाएगी नमाज
दरअसल, 18 मई 2026 को भारत में चांद की ऊंचाई 23 डिग्री और उम्र 41 घंटे 40 मिनट हो जाएगी. इतनी ऊंचाई पर चांद आसानी से और लंबे समय तक दिखाई दे सकता है. इसी आधार पर संभावना जताई जा रही है कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में 19 मई 2026 से जुलहिज्जा का महीना शुरू हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो इन देशों में 28 मई 2026 को बकरीद मनाई जा सकती है.

पाकिस्तान में अदा की जाएगी ईद-उल-अजहा की नमाज
वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में चांद की स्थिति थोड़ी अलग बताई गई है. कासमी के मुताबिक, 17 मई को कराची, पेशावर, ईरान और अफगानिस्तान में चांद की ऊंचाई करीब 10 डिग्री हो सकती है. ऐसे में वहां चांद दिखाई देने की संभावना ज्यादा है. अगर 17 मई को चांद नजर आ जाता है तो इन देशों में 18 मई से जुलहिज्जा शुरू हो सकता है और 27 मई 2026 को बकरीद मनाई जा सकती है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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