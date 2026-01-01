Advertisement
भारत और पाकिस्तान के जेल में बंद हैं एक-दूसरे के सैकड़ों नागरिक, दोनों ने एक्सचेंज किए कैदियों की लिस्ट

India Pakistan exchange Prisoner List: भारत और पाकिस्तान के जेल में एक दूसरे के नागरिक और मछुआरे कैद हैं. दोनों देशों ने राजनयिक माध्यम से कैदियों की लिस्ट अदला-बदली की है. साथ ही भारत ने पाकिस्तान से अपील की है कि उन भारतीय नागरिकों को छोड़ दें, जिन्होंने सजा पूरी कर ली है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Jan 01, 2026

India Pakistan exchange Prisoner List: भारत-पाकिस्तान लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं. कई बार सिविलियन अनजाने में बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे देश पहुंच जाता हैं, जिन्हें वहां की सेना गिरफ्तार कर लेती है. इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के कैदियों को राजनयिक माध्यम से छोड़ते हैं. इसी कड़ी में भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक-दूसरे की जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया. दोनों देशों में यह आदान-प्रदान राजनयिक माध्यमों से एक साथ किया गया. इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह प्रक्रिया साल 2008 के द्विपक्षीय कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत होती है. भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के जरिए एक-दूसरे की हिरासत में बंद सिविल कैदियों और मछुआरों की लिस्ट का आदान-प्रदान किया. इस समझौते के मुताबिक हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है.

भारत ने अपनी हिरासत में बंद 391 सिविल कैदियों और 33 मछुआरों की लिस्ट दी, जो पाकिस्तानी हैं या जिन्हें पाकिस्तानी माना जाता है. इसी तरह, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में बंद 58 सिविल कैदियों और 199 मछुआरों की डिटेल्स वाली लिस्ट दी, जो भारतीय हैं या जिन्हें भारतीय माना जाता है.

भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से सिविल कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों और लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की जल्द रिहाई और वापसी की भी मांग की है. पाकिस्तान से उन 167 भारतीय मछुआरों और सिविल कैदियों की रिहाई और वापसी में भी तेजी लाने की अपील की गई है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है.

इसके अलावा, पाकिस्तान से कहा गया है कि वह अपनी कस्टडी में बंद 35 सिविल कैदियों और मछुआरों को तुरंत कांसुलर एक्सेस दे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं और जिन्हें अब तक कांसुलर एक्सेस नहीं दिया गया है.भारत ने ये भी कहा कि कैदियों और मछुआरों की रिहाई तक पाकिस्तान को उनकी सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करनी चाहिए.

भारत सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से, 2014 से अब तक 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय सिविल कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है. इसमें 500 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय सिविल कैदी शामिल हैं जिन्हें 2023 से अब तक पाकिस्तान से वापस लाया गया है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

