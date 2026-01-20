आज देखा गया शाबान का चाँद; इस दिन होगा शब-ए-बरात और फरवरी में इस तारीख से रखे जाएंगे रोज़े

Shabe Barat and Ramadan 2026: इस्लामी कैलेंडर की सबसे खास रातों में शुमार शबे बारात और पाक महीने रमजान का इंतजार दुनिया के हर मुसलमानों को बेसब्री से होता है. इबादत, मगफिरत और रहमत से जुड़ी ये तारीखें सिर्फ मजहबी लिहाज से नहीं, बल्कि रूहानी सुकून और इंसानियत का पैगाम भी लेकर आती हैं. साल 2026 में ये मुकद्दस मौके कब आएंगे, यही सवाल हर दिल और हर घर में गूंज रहा है.

कब है शबे बारात?

शबे बारात, जिसे मिड-शाबान या लैलतुल बरात भी कहा जाता है, मुसलमानों के लिए तौबा, आत्मचिंतन और रमजान की तैयारी की रात मानी जाती है. इस रात को लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और आने वाले पाक महीने रमजान के लिए खुद को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं. साल 2026 में इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 15 शाबान 1447 हिजरी की तारीख मंगलवार (3 फरवरी 2026) को पड़ रही है. मंगलवार (20 जनवरी) को देर शाम शाबान का चांद देखने की पुष्टि हुई है. इससे अगले माह 3 फरवरी को शबे बारात मनाने की पुष्टि हो गई है.

हालांकि, पाक शबे बारात का दिन चांद दिखने पर निर्भर करता है, इसलिए अलग-अलग इलाकों में एक दिन आगे-पीछे भी हो सकती है. कई भरोसेमंद हिजरी कैलेंडरों के मुताबिक, 15 शाबान 1447 की तारीख 3 फरवरी 2026 ही मानी जा रही है. वहीं, उलेमा और इस्लामिका मामलों के जानकारों ने सलाह दी है कि वे अपने इलाके की मस्जिद या चांद देखने वाली कमेटी के ऐलान का इंतजार करें.

मुसलमानों में शबे बारात की खास अहमियत है. शबे बारात की रात को लोग नमाज, दुआ करते हैं और गुनाहों से तौबा मांगते हैं और कुरआन की तिलावत में वक्त गुजारते हैं. इस रात का मकसद किसी खास तयशुदा तरीके को अपनाना नहीं, बल्कि अपने दिल को साफ करना, बुरे कामों से बचना, गलतियों से तौबा करना और अल्लाह से रहमत की दुआ करना माना जाता है. हालिया घटनाओं को देखते हुए उलेम ने राय ही है कि शबे बारात की रात को सादगी, पूरे खुलूस और अल्लाह के प्रति पूरे अकीदे के साथ इबादत करनी चाहिए.

किस तारीख से है रमजान मुबारक?

इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, रमजान अगले महीने से है, लेकिन अभी से बाजारों में रौनक देखी जा रही है. रमजान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. सऊदी अरब की आधिकारिक चांद देखने वाली कमेटियों ने बताया है कि 18 जनवरी 2026 की शाम शाबान 1447 हिजरी की शुरुआत का संकेत देने वाला चांद नजर नहीं आया. इसकी वजह से सोमवार (19 जनवरी 2026) को रजब महीने का 30वां दिन माना जाएगा और नया इस्लामी महीना शाबान मंगलवार (20 जनवरी 2026) से शुरू होगा.

शाबान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का आठवां महीना है और यह रमजान से ठीक पहले आता है. रमजान वह पाक महीना है, जिसमें मुसलमान सुबह फज्र से लेकर शाम मगरिब तक रोजा रखते हैं. किसी भी इस्लामी महीने की शुरुआत या खत्म होना चांद दिखने या न दिखने पर तय होता है, और इसी के आधार पर अगले महीने की तारीखें भी तय होती हैं, जिनमें रमजान की तारीख भी शामिल है.

चांद दिखने या न दिखने से यह तय होता है कि मौजूदा महीना 29 दिन का होगा या 30 दिन का. अगर 29वें दिन नया चांद नजर आ जाता है, तो अगला महीना अगले ही दिन शुरू हो जाता है. अगर चांद नजर नहीं आता, तो मौजूदा महीना 30 दिन का पूरा किया जाता है और नया महीना उसके अगले दिन से शुरू होता है. इसके तहत जब 18 जनवरी 2026 को शाबान का चांद नजर नहीं आया, तो तय हुआ कि रजब 30 दिन का होगा और शाबान 20 जनवरी से शुरू होगा.

शाबान शुरू होने के बाद सऊदी अरब और दूसरे देशों में भी चांद देखने वाली कमेटियां रमजान के चांद पर नजर रखेंगी। अगर शाबान के 29वें दिन रमजान का चांद नजर आ जाता है, तो रोजों का महीना रमजान अगले दिन से शुरू हो जाएगा. अगर उस दिन भी चांद नजर नहीं आता, तो शाबान 30 दिन का पूरा किया जाएगा और रमजान उसके अगले दिन से शुरू होगा.

इस्लाम में हर चंद्र महीने की शुरुआत पारंपरिक रूप से नए चांद (हिलाल) को देखकर ही तय की जाती है. यह तरीका सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों के साथ भारत में भी अपनाया जाता है, और इसी के आधार पर रोजा, ईद और दूसरे इस्लामी त्योहारों की तारीखें तय होती हैं. एक्सपर्ट की मानें तो रमजान 2026 की शुरुआत फरवरी के मध्य में हो सकती है. कई कैलेंडरों के मुताबिक रोजे का पहला दिन 18 फरवरी या 19 फरवरी 2026 हो सकता है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि तभी होगी, जब रमजान का चांद नजर आएगा.

