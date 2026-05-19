भारत में ऐसे करें धर्म परिवर्तन, कोई बाल भी नहीं कर सकेगा बांका, जानें पूरा नियम?

Indian Conversion Law: भारत के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की मांग बढ़ने लगी है. अक्सर दक्षिणपंथी संगठन बहुसंख्यक समुदाय के किसी शख्स के स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर जमकर हंगामा करते हैं. इन संगठनों के दबाव के आगे पुलिस प्रशासन भी नरम पड़ते दिखाई देते हैं, चाहे यह धर्म परिवर्तन भले कानून के दायरे में हो.

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक हिंदू नौजवान ने जम्मू कश्मीर में इस्लाम कबूल कर लिया. इससे पहले मशहूर एक्टर विवियन डीसेना, एक्ट्रेस चाहत खन्ना और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारों ने अपना धर्म बदल लिया. उनके धर्म बदलने को लेकर खूब विवाद हुआ, और दक्षिणपंथी संगठन इसका विरोध करते नजर आए.

बिजनौर के विशाल के इस्लाम कबूल करने पर भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून और संविधान के प्रावधानों पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. अलग-अलग राज्यों में लागू "एंटी कन्वर्जन कानूनों" और अदालतों में चल रही सुनवाई के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर भारतीय संविधान नागरिकों को धर्म बदलने का कितना अधिकार देता है और किन हालातों में यह गैरकानूनी माना जाता है.

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धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहता है संविधान?

दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रशांत का कहना है कि भारत में अपनी मर्जी से धर्म बदलना पूरी तरह वैध है, लेकिन जबरदस्ती, लालच, धोखे या दबाव डालकर कराया गया धर्म परिवर्तन कानून के दायरे में अपराध माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 में हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार दिया गया है. उसका ताल्लुक चाहे इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन या किसी अन्य धर्म से हो, सबको एक समान अधिकार दिया गया है.

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संविधान में यह भी साफ किया गया है कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहेगा. मुरादाबाद के न्यू सैनिक लॉ कॉलेज की छात्रा अफशा परवीन के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से धर्म बदल सकता है, लेकिन राज्य सरकारें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें लागू कर सकती हैं.

धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे चर्चित फैसला 1977 में आया था. रेवरेंड स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने कहा था कि संविधान धर्म प्रचार का अधिकार देता है, लेकिन किसी शख्स को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं देता. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जबरन, धोखे से या लालच देकर कराया गया धर्मांतरण वैध नहीं माना जा सकता. इस फैसले को आज भी एंटी कन्वर्जन कानूनों का आधार माना जाता है.

यूपी धर्म परिवर्तन को लेकर है सख्त कानून

अब बात करते हैं, देश के सबसे बड़े सूबे की. जहां से एक बार फिर धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद शुरू हुआ है. योगी सरकार के धर्म परिवर्तन के मुद्दे को अक्सर सार्वजनिक मंचों से जोरशोर से उठाती रही है. यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर "उत्तर प्रदेश प्रॉहिबिटेश ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजियस एक्ट 2021" लागू है. यह कानून मार्च 2021 में प्रभाव में आया था. इस कानून के तहत जबरदस्ती, धोखे, दबाव, प्रलोभन या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना गया है. कानून में ऐसे मामलों में जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

यूपी कानून की धारा 6 में कहा गया है कि अगर सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के मकसद से शादी की गई हो तो ऐसी शादी को शून्य घोषित किया जा सकता है. कानून में यह भी प्रावधान है कि धर्म परिवर्तन से पहले जिला प्रशासन को सूचना दी जाएगी. इसके अलावा धर्मांतरण कराने वाले शख्स और धर्म बदलने वाले शख्स दोनों से प्रशासन जानकारी मांग सकता है.

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में किसी बालिग व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म बदलने का अधिकार है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है. हालांकि कई मामलों में पुलिस जांच तब शुरू होती है जब परिवार या अन्य लोग जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं. यही वजह है कि अंतरधार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन के मामलों में विवाद बढ़ते रहते हैं.

धर्म परिवर्तन कानून को लेकर देश में लगातार राजनीतिक और कानूनी बहस भी चल रही है. कानून के समर्थकों का कहना है कि यह जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जरूरी है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक विवाह प्रभावित हो सकते हैं. कई मामलों में अदालतों ने भी कहा है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता.

कैसे करें कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन

भारत में धर्म परिवर्तन कानूनी रूप से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तय नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. देश के अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग कानून बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े खास नियम लागू हैं.

धर्म परिवर्तन करने से पहले शख्स की अपनी मर्जी जाहिर करनी होती है. कानून के मुताबिक, यह पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए. अगर किसी शख्स पर किसी तरह का दबाव डाला जाता है या नौकरी, शादी, पैसे या किसी अन्य लालच के जरिए धर्म बदलवाया जाता है, तो इसे गैरकानूनी माना जाता है और इस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

कई राज्यों में धर्म परिवर्तन से पहले जिला प्रशासन या जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना जरुरी होता है. इसमें उस शख्स को यह बताना पड़ता है कि वह किस धर्म से किस धर्म में परिवर्तन करना चाहता है और इसके पीछे वजह क्या है? यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद या गलतफहमी न पैदा हो.

इसके बाद कई मामलों में संबंधित अधिकारी के सामने बयान दर्ज कराया जाता है, जिसमें यह साफ तौर पर बताया जाता है कि धर्म परिवर्तन बगैर किसी दबाव के किया जा रहा है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर सार्वजनिक घोषणा या रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

धर्म परिवर्तन पूरा होने के बाद उसके दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और जरुरत पड़ने पर नाम परिवर्तन के लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे गजट नोटिफिकेशन समेत दूसरी प्रक्रिया. इससे शख्स की नई पहचान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है.

भारत में धर्म परिवर्त के आंकड़े?

भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है. हालिया दिनों सियासी गलियारों और दक्षिणपंथी संगठन अल्पसंख्यक समुदाय के लड़की के बहुंसख्यक समुदाय के लड़के धर्म बदल कर शादी करने को प्यार का नाम देते हैं, इसके उलट अगर लड़की बहुसंख्यक समुदाय की हो और लड़का अल्पसंख्यक समुदाय का हो तो इसे गैर-कानूनी और "लव जिहाद" जैसे नाम देकर हंगामा खड़ा किया जाता है.

सार्वजनिक मंचों से अक्सर धर्म परिवर्तन की वजह से डेमोग्राफी बदलने के भी आरोप लगते रहे हैं. हालां, अंतरराष्ट्रीय और आधिकारिक अध्ययनों के अनुसार देश की धार्मिक संरचना में बड़ा बदलाव बहुत सीमित रहा है. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में धर्म परिवर्तन का असर कुल जनसंख्या पर बेहद कम है और ज्यादातर लोग अपने जन्म के धर्म को ही मानते हैं.

अलग-अलग संस्थाओं की रिपोर्टों के मुताबिक, भारत में हिंदू आबादी लगभग 79 से 80 फीसदी के बीच है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 14 से 15 फीसदी मानी जाती है. इसके अलावा ईसाई समुदाय लगभग 2 से 2.3 फीसदी, सिख समुदाय करीब 1.7 फीसदी, बौद्ध समुदाय लगभग 0.7 फीसदी और जैन समुदाय करीब 0.4 फीसदी है.

धर्म परिवर्तन पर आबादी के लिहाज से नजर डाले तो भारत में लगभग 98 फीसदी लोग अपने बचपन के धर्म को ही जिंदगीभर बनाए रखते हैं. इसका मतलब है कि देश में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बहुत सीमित हैं और इसका कुल जनसंख्या पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भारत में धार्मिक जनसंख्या में बदलाव की अहम वजह धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि है.

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