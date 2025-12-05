India-Saudi Arabia के बीच दोस्ती और होगी गहरी, सरकार बना रही है खास संसदीय ग्रुप

India-Saudi Arabia Parliamentary Friendship Group: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत की संसद जल्द ही भारत–सऊदी अरब संसदीय मैत्री समूह का गठन करेगी. यह ऐलान उस वक्त हुआ जब सऊदी अरब के शूरा काउंसिल की ओर से आए हाई लेवल डेलिगेशन ने संसद भवन में उनसे मुलाकात की. इस डेलिगेशन का नेतृत्व मेजर जनरल अब्दुल रहमान बिन सनहात अल-हरबी कर रहे थे, जो सऊदी-भारत संसदीय मैत्री समिति के चेयरमैन हैं.

क्या बोले ओम बिड़ला?

ओम बिड़ला ने डेलिगेशन का स्वागत करते हुए कहा कि संसदीय कूटनीति देशों के बीच समझ बढ़ाने, अनुभव साझा करने और संस्थागत सहयोग मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने दोनों देशों की संसदीय समितियों के बीच नियमित संवाद की जरूरत पर जोर दिया.

सदियों पुराने रहे हैं आर्थिक संबंध

स्पीकर ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं. पिछले एक दशक में उच्च स्तरीय मुलाकातों ने रक्षा, ऊर्जा, क्षमता निर्माण और उभरते रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत किया है.

दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक अदला-बदली

ओम बिड़ला ने सऊदी अरब में रह रहे बड़े भारतीय समुदाय के प्रति सऊदी सरकार के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी अपनी मेहनत, अनुशासन और योगदान से दुनिया भर में इज्जत हासिल करते हैं. उन्होंने सऊदी अरब में योग को बढ़ती मान्यता मिलने का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी सांस्कृतिक अदला-बदली दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तों को गहरा करती है.

वैश्विक मंचों पर सहयोग की बात करते हुए बिड़ला ने कहा कि भारत और सऊदी अरब को G20, P20 और IPU जैसे बहुपक्षीय संगठनों में मिलकर काम करना चाहिए और साझा वैश्विक चुनौतियों पर एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए. बिड़ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की वैश्विक रणनीति का आधार है और भारतीय संसद भी इसी सहयोगी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है.