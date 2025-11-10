किरन रिजिजू की सऊदी यात्रा से मुसलमानों में खुशी की लहर, बढ़ गया हज कोटा

Hajj 2026 Agreement: केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू हाल ही में सऊदी अरब के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए हैं. वह 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सऊदी अरब में ही रहेंगे. यह दौरा हज यात्रा के लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है. सऊदी के दौरे पर गए किरेन रिजिजू जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया से मुलाकात की और हज 2026 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के बाद भारत से हज पर जाने वाले हाजियों का कोटा बढ़कर 1,75,025 हो गया है.

बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय हज यात्रियों की यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया जाए. इसके लिए परिवहन, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई. दोनों पक्षों ने यह भी आश्वासन दिया कि हज यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा.

इन मुद्दों पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत

सऊदी अरब दौरे के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इंडियन एम्बेसी और वाणिज्य दूतावास की टीमों के साथ समीक्षा बैठकें कीं और तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सऊदी अधिकारियों के साथ भारत की तरफ से हो रहे समन्वय की भी सराहना की. मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से हज व्यवस्था और अधिक मजबूत और प्रभावी बनेगी.

मंत्री ने कई जगहों का किया दौरा

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने सऊदी के जेद्दा और ताइफ शहरों में कई अहम जगहों का दौरा किया है. इसमें टर्मिनल 1, हरमैन स्टेशन और हज यात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी अन्य जगहें शामिल थीं. इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और अनुभवों और सुझावों को भी सुना. इस दौरे को किरेन रिजिजू ने भारत-सऊदी अरब संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है. उन्होंने कहा, "हज 2026 को लेकर हुई चर्चाओं ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय तीर्थयात्रियों को एक सुरक्षित, निर्बाध और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक यात्रा अनुभव मिले."