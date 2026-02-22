अरब सागर में हाई-वोल्टेज एक्शन! 5 करोड़ की सिगरेट संग 4 ईरानियन गिरफ्तार

Gujarat News: गुजरात के समुद्री इलाके में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अरब सागर में एक संदिग्ध विदेशी नाव को रोककर उस पर सवार चार ईरानी नागरिकों को पकड़ा है. इस कार्रवाई के दौरान विदेशी ब्रांड की सिगरेट का बड़ा जखीरा बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने इतवार (22 फरवरी) को इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी.

भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक, यह ऑपरेशन शनिवार (21 फरवरी) को गुजरात के द्वारका तट के पास समुद्र में चलाया गया. इस दौरान 'अल मुख्तार' नाम की एक नाव को रोका गया, जिस पर चार ईरानी क्रू सदस्य मौजूद थे. तलाशी लेने पर नाव के अंदर छिपाकर रखे गए विदेशी ब्रांड के सिगरेट के 200 कार्टन मिले. बताया जा रहा है कि इन कार्टन में करीब एक लाख सिगरेट के पैकेट शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इस खेप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक आंकी गई है.

तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक जहाज ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (Indian EEZ) के भीतर, द्वारका से लगभग 115 नॉटिकल माइल पश्चिम में एक संदिग्ध विदेशी नाव को इंटरसेप्ट किया. पोस्ट में कहा गया कि 'अल मुख्तार' नाम की इस नाव पर चार ईरानी चालक दल मौजूद थे. जब नाव की गहन तलाशी ली गई तो उसके होल्ड में छिपाकर रखे गए विदेशी ब्रांड के सिगरेट के 200 कार्टन बरामद हुए.

On 21 Feb 26, @IndiaCoastGuard ship intercepted a suspicious foreign boat inside the #Indian #EEZ, approximately 115 NM west of #Dwarka. The vessel, identified as Al Mukhtar, was manned by four #Iranian crew. On rummaging, 200 cartons containing about one lakh packets of foreign… pic.twitter.com/ogALfIKFIp — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) February 22, 2026

तटरक्षक बल ने बताया कि कार्रवाई के बाद नाव को आगे की जांच के लिए गुजरात के पोरबंदर लाया जा रहा है. यहां सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से चालक दल से पूछताछ करेंगी और मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. इससे पहले भी गुजरात तट के पास समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ी कार्रवाई की थी. 16 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने संयुक्त ऑपरेशन में दो ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था.

इस कार्रवाई में 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद किया गया था, जिससे समुद्री रास्तों से अवैध तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखने के प्रयासों को और तेज किया गया. भारतीय तटरक्षक बल का कहना है कि हालिया ऑपरेशन समुद्री सुरक्षा और अवैध तस्करी रोकने की दिशा में चलाए जा रहे लगातार प्रयासों का हिस्सा है. अधिकारियों ने फिलहाल बरामद सिगरेट, नाव और पकड़े गए लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

