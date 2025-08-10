Indian तेज़ गेंदबाज़ Avesh Khan पहुंचे अजमेर; बोले, इसलिए आता हूं यहां

Avesh Khan in Ajmer: भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज़ आवेश खान अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर हाजिरी दी. इस दौरान उन्होंने अकीदतमंदों के बीच लंगर भी बांटा. दरगाह पर आवेश खान के काफी चाहने वाले भी देखने को मिली.

इसलिए आते हैं अजमेर शरीफ

दरगाह के खादिम सैय्यद असगर अली हाशमी ने आवेश खान और उनके साथ आए लोगों को आस्ताने पर हाजिरी करवाई, दस्तारबंदी की और दरबार का तबर्रुक दिया. आवेश खान ने बताया कि जब भी वह कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई लक्ष्य पूरा होता है, तो वह शुकराना अदा करने ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौखट पर जरूर आते हैं.

फूलों की चादर पेश

इस बार भी उन्होंने परिवार के राश फूलों की चादर पेश की और झालरा लंगरखाना में ज़ायरीन को अपने हाथों से खाना परोसा. साथ ही, उन्होंने दरगाह के खादिम सैय्यद असगर अली हाशमी को अपनी तरफ से एक बेहतरीन क्रिकेट बैट भी तोहफ़े में दिया. जिसे पाकर वह काफी खुश दिखाई दिए. उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बैट सैय्यद असगर अली हाशमी को देते दिख रहे हैं. वीडियो में कहते हैं कि आवेश भाई गिफ्ट में बैट लाए हैं.

खादिम ने असगर अली के लिए की दुआ

खादिम असगर चिश्ती ने आवेश खान और उनके परिवार की कामयाबी के लिए खास दुआ की. इंदौर में जन्मे 28 साल के आवेश खान दिसंबर 2015 में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए थे.

आवेश खान का आईपीएल करियर

वह आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था, 2023 में वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले और मौजूदा वक्त में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं.