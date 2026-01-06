क्या क्रिकेटर मोहम्मद शमी की नागरिकता पर भी उठेगा सवाल; SIR फॉर्म की खामी पर तलब, लेकिन नहीं हुए हाजिर!

West Bengal News: भारत के स्टार तेज गेंदबाज एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वह क्रिकेट नहीं बल्कि बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया की वजह से चर्चा में हैं. मोहम्मद शमी को सोमवार (6 जनवरी) को कोलकाता के जादवपुर इलाके में स्थित एक स्कूल में SIR सत्यापन से जुड़ी सुनवाई के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वह आ नहीं सके.

बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी के SIR फॉर्म में कुछ खामियां थीं. इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने शमी को तलब किया था, लेकिन उसी दिन वे राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल टीम की ओर से मैदान पर थे. इसकी वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो सके. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, शमी के साथ उनके भाई मोहम्मद कैफ को भी सत्यापन प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया था.

शमी ने निर्वाचन आयोग से नई तारीख की मांग की, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया गया है. अब दोनों की सुनवाई 9 से 11 जनवरी के बीच कराई जाएगी. मोहम्मद शमी कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 के मतदाता हैं, जो पश्चिम बंगाल के रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र में आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल चुनाव आयोग ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शमी और उनके भाई के जरिये भरे गए एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ खामियां पाई गई थीं. इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए दोनों को सत्यापन सुनवाई के लिए तलब किया गया था.

हालांकि, शमी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन क्रिकेट करियर के चलते वे कई सालों से कोलकाता में रह रहे हैं. कम उम्र में कोलकाता आने के बाद उन्होंने बंगाल के पूर्व रणजी कप्तान समबरन बनर्जी के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लिया और आगे चलकर बंगाल की अंडर- 22 टीम में जगह बनाई.

SIR के लिए दिग्गज हस्तियों को किया गया तलब

यह मामला पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान सामने आया है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट और दुरुस्त करना है. इस अभियान के तहत कई चर्चित हस्तियों को भी आम मतदाताओं की तरह नोटिस जारी किए गए हैं. मोहम्मद शमी के अलावा एक्टर और तृणमूल कांग्रेस सांसद देब, मशहू एक्ट्रेस लाबोनी सरकार और कौशिक बंद्योपाध्याय को भी SIR प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था.

यह भी पढ़ें: Sambhal News: तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और तीन भाइयों के घर पर चला बुलडोजर