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मालेगांव केस के आरोपी रहे कर्नल पुरोहित पर सरकार का बड़ा फैसला, ब्रिगेडियर पद पर प्रमोशन के लिए मिली मंजूरी

Colonel Purohit Promotion: भारत सरकार ने मालेगांव बम धमाके के आरोपी रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित प्रोमोशन देने की मंजुरी दे दी है. सर्विस टाइम पर मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में जेल जाने की वजह से उनकी सर्विस पर बुरा असर पड़ा था. अब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर पद के लिए प्रोमोशन देने की मंजुरी दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:10 AM IST

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मालेगांव केस के आरोपी रहे कर्नल पुरोहित पर सरकार का बड़ा फैसला, ब्रिगेडियर पद पर प्रमोशन के लिए मिली मंजूरी

Colonel Purohit Promotion: मालेगांव बम धमाके के आरोपी भारतीय सेना का अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सरकार ने ब्रिगेडियर पद के लिए प्रोमोशन देने की मंजुरी दे दी है. हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. हालांकि पीड़ित पक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मालेगांव बम धमाके में लगभग 6 लोगों की मौत और लगभग 100 लोग घायल हुए थे. 

इंडियन आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन देने की मंज़ूरी देने का डेवलपमेंट आर्म्ड फोर्सेज़ ट्रिब्यूनल (AFT) के उनके रिटायरमेंट पर रोक लगाने के तुरंत बाद हुआ है. वह 31 मार्च, 2026 को रिटायर होने वाले थे. ट्रिब्यूनल ने प्रमोशन और उससे जुड़े सर्विस बेनिफिट्स के लिए उनके एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया. 

पुरोहित ने ट्रिब्यूनल में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2008 के मालेगांव धमा केस में लंबे ट्रायल ने उनके करियर डेवलपमेंट पर बुरा असर डाला है. उन्हें केस में दोषी ठहराया गया था लेकिन बाद में बरी कर दिया गया.  उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी की वजह से उन्हें आर्मी में प्रमोशन का सही मौका नहीं मिला. IANS के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार और दूसरे रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके पूछा कि ऑफिसर की मांगी गई राहत क्यों न दी जाए. सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने तर्क दिया कि उनके लंबे और बेदाग सर्विस रिकॉर्ड के बावजूद, केस के हालात की वजह से उन्हें प्रमोशन के लिए नहीं माना गया. ऑफिशियल सोर्स ने अब कन्फर्म किया है कि इन कार्रवाई के बाद, आर्मी ने ब्रिगेडियर के रैंक पर उनके प्रमोशन को मंजूरी दे दी है, जो ड्यू प्रोसेस के तहत है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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