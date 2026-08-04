/देशभर में मनाया गया चेहल्लुम; हजारों अजादारों ने किया शोहदाए कर्बला को याद

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Chehlum 2026: चेहल्लुम के मौके पर मुल्क के कई शहरों में मंगलवार को अकीदत, गम और अमन का मिसाली मंजर देखने को मिला. हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए कर्बला की याद में निकले चेहल्लुम के जुलूसों में हजारों अकीदतमंद शामिल हुए. जयपुर, लखनऊ और श्रीनगर में पारंपरिक जुलूस पूरे एहतराम के साथ निकाले गए. इस दौरान अमन-ओ-अमान कायम रखने के लिए इंतजामिया और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही. कई जगह ट्रैफिक में बदलाव किया गया, जबकि निगरानी के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
जयपुर में पारंपरिक अंदाज में निकला चेहल्लुम का जुलूस
राजस्थान की राजधानी जयपुर में चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस मोहल्ला पन्नीगरान स्थित इमामबाड़ा, सुभाष चौक से दोपहर डेढ़ बजे रवाना हुआ. जुलूस मेहरों की नदी, कुम्हारों की नदी, हांडीपुरा, मुल्तानियों की मस्जिद, चार दरवाजा, बांदरी का नासिक, सुभाष चौक सर्किल और जोरावर सिंह गेट से होकर शाम करीब छह बजे कर्बला पहुंचा.
चेहल्लुम जुलूस में जयपुर में ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव
जुलूस को देखते हुए शहर की ट्रैफिक निजाम में अहम बदलाव किए गए. रामगंज चौपड़, सुभाष चौक और बासबदनपुरा से चार दरवाजा की तरफ आने वाली गाड़ियों को दूसरे रास्तों से निकाला गया. बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक जाने वाले गाड़ियों को त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और रामगंज बाजार की तरफ भेजा गया. रामगढ़ मोड़ से सुभाष चौक आने वाले गाड़ियों धोबीघाट होते हुए दिल्ली मार्ग की ओर रवाना किए गए.
वहीं घाटीगेट और माउंट मार्ग से रामगढ़ मोड़ जाने वाले वाहनों को कागदीवाड़ा नाला समेत दूसरे रास्तों से गुजारा गया. आमेर से सांगानेरी गेट और रामगंज चौपड़ जाने वाली नगर बसों का रास्ता भी बदला गया. जुलूस के रास्ते और आसपास के इलाकों में वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह पाबंदी रही.
हवामहल बाजार, सुभाष चौक से रामगढ़ मोड़, माउंट मार्ग, रामगंज बाजार, घाट बाजार, रामगंज चौपड़ से चार दरवाजा और चार दरवाजा से सुभाष चौक तक किसी भी वाहन को खड़ा करने की इजाजत नहीं दी गई. पुलिस ने लोगों से अपील की कि भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचें, तय हिदायतों का पालन करें और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें.
जुलूस में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ दिखा अनोखा एहतिजाज
उधर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मुहर्रम के चालीसवें दिन चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस पुराने लखनऊ के चौक स्थित नाजिम साहब इमामबाड़े से निकला, जो करीब पांच किलोमीटर का सफर तय कर तालकटोरा में मौजूद कर्बला पहुंचा. जुलूस में हजारों अकीदतमंद काले लिबास पहनकर और नंगे पांव शामिल हुए. जुलूस में इजराइल का झंडा और अमेरिका के राष्ट्रपति की तस्वीर जमीन पर रखी गई, जिन पर चलते हुए लोग आगे बढ़े. सबसे आगे करीब पच्चीस फीट ऊंचा हजरत अब्बास (अ.स.) का अलम-ए-मुबारक लेकर अकीदतमंद चल रहे थे.
लखनऊ में सुरक्षा के लिहाज से पूरे रास्ते को कड़ी निगरानी में रखा गया. पुराने शहर को पांच जोन और अठारह सेक्टर में बांटा गया. पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स, पेट्रोलिंग स्क्वाड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल लगातार मुस्तैद रहे. ड्रोन और निगरानी कैमरों से हर सरगर्मी पर नजर रखी गई, जबकि ऊंची इमारतों पर पुलिस जवान और सादे लिबास में खुफिया अमला भी तैनात रहा. संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की गई और ट्रैफिक निजाम में भी बदलाव लागू रहा.
श्रीनगर में अजादारों ने शोहदाए कर्बला की कुर्बानी को किया याद
वहीं जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के चट्टाबल इलाके में भी चेहल्लुम का जुलूस पूरे एहतराम और पुरअमन माहौल में निकाला गया. हजारों अजादारों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए कर्बला की कुर्बानी को याद करते हुए जुलूस में शिरकत की. यह जुलूस नजीर अहमद मीर के मकान से शुरू हुआ. अकीदतमंद जुलजनाह और काले परचम के साथ पारंपरिक रास्तों से गुजरते हुए नौहा पढ़ते और मातम करते रहे. आखिर में जुलूस चट्टाबल के इमामबाड़े पहुंचा, जहां उलमा ने खिताब करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात, हक, इंसाफ, कुर्बानी, अमन और इंसानियत के पैगाम पर रौशनी डाली.
श्रीनगर में भी इंतजामिया और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जुलूस के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम किए. वालंटियरों ने भी भीड़ को संभालने के साथ अकीदतमंदों के लिए पीने का पानी और दूसरी जरूरी सहूलतें मुहैया कराईं. जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि चेहल्लुम की याद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का पैगाम जिंदा रखती है और आने वाली नस्लों को हक़, इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तालीम देती है.