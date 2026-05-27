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अमेरिका से UAE तक…विदेश में रहने वाले भारतीय मुसलमान कैसे मना रहे हैं बकरीद? जानें उनकी आपबीती

Bakrid Celebration by Indian Diaspora: भारत समेत एशिया के कई देशों में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी. इससे एक दिन पहले यानी आज 27 मई को मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों में लोगों ने जोशोखरोश और अकीदत के साथ ईद-उल-अजहा मनाई. हालांकि, इस दौरान देश विदेश में रहे प्रवासियों ने अपनों की कमी महसूस हुई है. उनमें से कई इस टीस को बताते हुए भावुक हो गए.  

Written By  Sehba Ali|Last Updated: May 27, 2026, 06:27 PM IST

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अमेरिका से लेकर यूएई तक बकरीद का जश्न
अमेरिका से लेकर यूएई तक बकरीद का जश्न

Eid Ul Adha 2026: हजारों किलोमीटर दूर, पर दिल अब भी अपने वतन में, ईद-उल-अज़हा का चांद जब आसमान पर चमकता है तो सिर्फ शहर नहीं, लोगों के जज़्बात भी रोशन हो जाते हैं. कोई अमरीका की ऊँची इमारतों के बीच ईद की नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो कोई दुबई की जगमगाती सड़कों पर अपनों को याद करते हुए कुर्बानी की तैयारी में जुटा होता है. दुनिया बदल जाती है, मुल्क बदल जाते हैं, लेकिन ईद के दिन घर, परिवार और अपने शहर की याद हर मुसलमान के दिल में एक जैसी रहती है.

आज यानी बुधवार (27 मई) को अमरीका, सऊदी अरब और दुनिया के कई देशों में ईद-उल-अज़हा पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है. मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा की गई, लोगों ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी और कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो गया. यह त्योहार सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, मोहब्बत और अपने रब की फरमाबरदारी का पैगाम देता है. ईद-उल-अज़हा का रिश्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी से जुड़ा है, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान याद करते हैं.

हालांकि, अपने मुल्क से दूर रहने वाले लोगों के लिए यह दिन खुशी के साथ-साथ भावुक कर देने वाला भी होता है. विदेशों में रहने वाले भारतीय मुसलमान ईद तो पूरे उत्साह से मनाते हैं, लेकिन परिवार से दूरी और उनकी कमी उन्हें हर पल महसूस होती रहती है.

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अमेरिका में भारतीय मुसलमान कैसे मनाते हैं ईद?
भारत के रहने वाले मोहम्मद अकरम, अमरीका के शिकागो शहर में बीते कई सालों से काम कर रहे हैं. अकरम शिकागो में इंजीनियर हैं, और वे वहां अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, इसके बावजूद घर के लोगों की कमी खलती है. उन्होंने बताया कि अमेरिका में ईद या बकरीद का माहौल बेहद खास होता है. ईद की सुबह मस्जिदों में भारी भीड़ उमड़ती है और लोगों की ज्यादा तादाद होने की वजह से कई मस्जिदों में दो या तीन बार ईद की नमाज अदा कराई जाती है.

अकरम बताते हैं कि अमरीका में भारतीय, पाकिस्तानी और दूसरे देशों के मुसलमान मिलकर ईद मनाते हैं. मस्जिदों और सामुदायिक केंद्रों में लोग इकट्ठा होते हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं और त्योहार की खुशियां साझा करते हैं. अकरम के मुताबिक, हर बार की तरह इस बार भी ईद-उल-अजहा की नमाज के बाद सबसे पहला काम भारत में अपने परिवार के लोगों से वीडियो कॉल पर बात की.

अपनी मजबूरी बयां करते हुए मोहम्मद अकरम ने कहा कि हर साल ईद पर भारत आ पाना मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन अब तकनीक ने दूरियों को काफी कम कर दिया है. घरवालों से बात करते वक्त ऐसा लगता है जैसे वे सब पास ही मौजूद हों.

कुर्बानी को लेकर भी अमरीका में अलग तरह के इंतज़ाम देखने को मिलते हैं. मोहम्मद अकरम बताते हैं कि कुछ लोग अपनी कुर्बानी भारत में अपने परिवार के जरिए करवाते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे संस्थानों या एनजीओ की मदद लेते हैं जो गरीब देशों में कुर्बानी करवाकर जरूरतमंदों तक गोश्त पहुंचाते हैं.

उन्होंने बताया कि वहां बकरियों और दूसरे जानवरों के लिए बड़े-बड़े फार्म होते हैं, जहां लोग जाकर कुर्बानी करते हैं. इसके अलावा सरकार से रजिस्टर्ड खास बूचड़खाने भी होते हैं. पूरा इंतजाम नियमों के मुताबिक, और बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाता है.

"UAE में ईद की खुशियों में परिवार की आती है याद"
उधर, दुबई में रहने वाले जावेद बताते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ईद या बकरीद की रौनक देखते ही बनती है. सुबह से मस्जिदों में चहल-पहल शुरू हो जाती है. लोग नए कपड़े पहनकर नमाज के लिए जाते हैं और ईद की नमाज के बाद एक-दूसरे से गले मिलते हैं. इसके बाद दावतों और मेल-मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है.

जावेद कई सालों से दुबई में रह रहे हैं, जबकि उनका परिवार भारत में रहता है. उन्होंने कहा कि ईद खुशियों का दिन जरूर होता है, लेकिन परिवार की कमी इस दिन सबसे ज्यादा महसूस होती है. यही वजह है कि नमाज के बाद सबसे पहले घर पर बात करते हैं. उन्होंने बताया कि दुबई में कुर्बानी के लिए खास जगहें तय होती हैं, जहां सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया जाता है. लोग पहले से नाम दर्ज कराकर या अलग-अलग केंद्रों के जरिए कुर्बानी करवाते हैं.

दुबई में रहने वाले मोहम्मद जाहिद ने भी अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने बताया कि ईद के दिन वहां अलग ही रौनक देखने को मिलती है. परिवार साथ नजर आते हैं, लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं और जगह-जगह दावतों का माहौल रहता है.

"UAE में हर काम सुनियोजित ढंग से होता है"
जाहिद के मुताबिक क्योंकि UAE एक मुस्लिम देश है, इसलिए ईद और कुर्बानी को लेकर खास इंतजाम किए जाते हैं और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. उन्होंने कहा कि हर काम बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है. कुर्बानी के लिए अलग जगहें होती हैं और पूरा काम आसानी से पूरा हो जाता है.

हालांकि जावेद ने यह भी माना कि ईद के दिन भारत में रह रहे अपने परिवार की याद बहुत आती है. उन्होंने कहा कि दिनभर घरवालों से बात होती रहती है. उन्हें बताया जाता है कि पूरा दिन कैसे गुजरा और क्या-क्या किया, लेकिन इसके बावजूद अपने घर की कमी दिल में बनी रहती है.

"NGOs और संस्थाओं के जरिये जरुरतमंदों तक पहुंचाया जाता है गोश्त"
मोहम्मद जाहिद ने कहा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी देने का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ खुशियां बांटने का पैगाम भी देती है. उन्होंने बताया कि इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से बताए गए हैं. एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होता है.

जाहिद ने बताया कि अगर दुबई में कुर्बानी कराई जाती है तो अलग-अलग NGOs और संस्थाओं के जरिए गोश्त जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है. वहीं, अगर वहां कुर्बानी करना मुमकिन न हो तो लोग भारत में अपने परिवार वालों से कहकर कुर्बानी करवाते हैं.

चाहे अमेरीका हो या दुबई, हर जगह ईद का रंग अलग दिखाई देता है. कहीं ऊंची इमारतों के बीच नमाज की आवाज गूंजती है तो कहीं चमकती सड़कों पर लोग गले मिलते नजर आते हैं. लेकिन एक चीज हर जगह समान होती है, अपने घर, अपने शहर और अपने परिवार की याद. इसके बावजूद विदेशों में रहने वाले लोग कोशिश करते हैं कि कोई अकेला महसूस न करे. सब मिलकर खुशियां बांटें, रिश्तों को मजबूत करें और ईद-उल-अजहा का असली पैगाम यानी मोहब्बत, भाईचारा और कुर्बानी, हर दिल तक पहुंचाएं.

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Sehba Ali

सेहबा अली सैफ़ी जी मीडिया समूह के Salaam TV में रिपोर्टर और एंकर हैं. उन्हें ब्रॉडकास्ट मीडिया में 6+ वर्षों से ज्यादा का अनुभव हैं. न्यूज़ रूम, स्टूडियो एंकरिंग और फील्ड रिपोर्टिंग में उन्हें महार...और पढ़ें

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