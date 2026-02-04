Free Palestine के पोस्टर लगाने पर बड़ी कार्रवाई, दो फिरंगी पर्यटकों को भारत छोड़ने का आदेश

Anti Israel Poster In India: इजरायल ने लगभग दो सालों तक गज़ा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है, इससे इजरायल के खिलाफ पूरी दुनिया के अमनपसंद लोगों में आक्रोश है, जिसे लोग समय-समय पर व्यक्त करते हैं. इसी प्रकार दो ब्रिटिश पर्यटकों ने राजस्थान के अलग-अलग जगहों पर इजरायल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए, जिसके बाद भारत के अधिकारियों ने दोनों पर्यटकों पर कार्रवाई करते हुए भारत छोड़कर जाने का निर्देश दे दिया है.

दरअसल, लुईस गेब्रियल डी और अनुशी एम्मा क्रिस्टीन नाम के दो ब्रिटिश पर्यटक राजस्थान घूमने आए थे. इस दौरान उन्होंने राजस्थान के अजमेर में अलग-अलग सार्वजनिक जगहों पर इजरायल विरोधी और फिलिस्तीन के समर्थन में स्टिकर चिपकाए. हालांकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से उन पोस्टर्स को हटा दिया गया. इन दोनों पर्यटकों ने राजस्थान के पुष्कर में भी पोस्टर लगाए थे. पुष्कर में बड़ी संख्या में इजरायली रहते हैं.

इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट (CID/IB) को पोस्टर लगाने वाली घटना की जानकारी बीते 21 जनवरी को मिली थी, जिसके बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मामले को गंभीर माना और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अलर्ट किया. इसके बाद अधिकारियों ने दोनों ब्रिटिश पर्यटकों से पूछताछ की और अब उन्हें भारत छोड़ने को कहा गया है.

बता दें कि ये दोनों ब्रिटिश पर्यटक प्रेमी जोड़ा हैं. लुईस गेब्रियल डी. अपनी गर्लफ्रेंड अनुशी एम्मा क्रिस्टीन के साथ टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और पुष्कर में रह रहा था. इन दोनों पर आरोप है कि ये दोनों पर्यटक टूरिस्ट वीजा पर भारत में रह रहे थे, लेकिन यहां वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे, ये काम टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन है. इसलिए दोनों पर्यटकों को भारत छोड़े को कहा गया है.