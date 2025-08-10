ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आवेश खान ने जताया शुक्राना; लंगर परोसकर जीता दिल

Ajmer Sharif Dargah News: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आवेश खान इतवार (10 अगस्त) की सुबह अपने माता-पिता और परिजनों के जियारत के लिए ख्वाजा की नगरी अजमेर शरीफ पहुंचे. यहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (ख्वाजा गरीब नवाज) की दरगाह में हाजिरी दी और अकीदत के साथ चादर चढ़ाई. इस दौरान उन्होंने अपनी कामयाबी और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन की दुआ मांगी.



मीडिया से बातचीत में आवेश ने बताया कि वह हर बड़े काम की शुरुआत या उपलब्धि के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शुकराना अदा करने जरूर आते हैं. यही वजह है कि आवेश खान ने अजमेर शरीफ पहुंच कर ना सिर्फ खानदान के साथ मिलकर दरगाह में अकीदत के फूल चादर पेश किए बल्कि दरगाह के झालरा लंगर खाना में जायरीनों को लंगर परोसा.

'अजमेर में मिलता है रूहानी सुकून'

आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार गेंदबाज आवेश खान ने कहा, "यह मेरे लिए रूहानी सुकून की जगह है. यहां आकर मुझे नई ऊर्जा मिलती है, जिससे मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और ज्यादा हौसला मिलता है." आवेश की सादगी और ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति अकीदा को देखकर सिर्फ उनके फैंस बल्कि जायरीन भी खूब सराहना कर रहे हैं.

दरगाह के खादिम सैय्यद असगर अली हाशमी ने उन्हें और उनके साथ आये सभी लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना पर हाजिरी करवाई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक पेश किया. सादगी और खुश मिजाज रवैये के मालिक आवेश खान हमेशा अजमेर शरीफ आते रहे है. आवेश ने खादिम सैय्यद असगर अली हाशमी को एक बेहतरीन क्रिकेट बैट तोहफे में दिया. दरगाह के खादिम असगर चिश्ती ने आवेश खान की जिंदगी में कामयाबी और उनके खानदान के लिए खास दुआ की.

आवेश खान का क्रिकेट करियर

बता दें, 28 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान ने भारत के लिए 8 वनडे मैचों में कुल 9 विकेट चटकाएं हैं, जबकि 25 टी20 मैचों में कुल 27 विकेट निकाले हैं. फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और डोमेस्टिक टी20 मैचों में कुल 394 विकेट हासिल किए हैं. इसी तरह आईपीएल में आवेश ने 4 अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए 76 मैचों में 87 विकेट लिए हैं. लगातार 140 किमी प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डालने वाले आवेश से दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज भी खौफ खाते हैं.