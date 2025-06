Iran से भारत लौटे स्टूडेंट्स ने बताई आंखों देखी, सरकार के लिए कही ये बात

Iran News: ईरान में चल रहे जंग के हालातों को देखते हुए भारत सरकार के जरिए शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंधु' के तहत भारत लौटे छात्रों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है. नई दिल्ली पहुंचने पर छात्रों ने कहा कि ईरान में हालात बहुत खराब हैं और लोग डरे हुए हैं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें सीधे हॉस्टल के दरवाजे से सुरक्षित निकालकर घर पहुंचाया, जिसके लिए वे बहुत शुक्रगुजार हैं.

ईरान में पढ़ाई कर रहीं शेख आसिफा ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी मदद मिलेगी. हम वापस आकर बहुत खुश हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता भी है. ईरान में हालात बहुत खराब हैं, वहां के लोग डरे हुए हैं. हमें ईरान से कॉल भी आए थे, जिनमें बताया गया कि वहां की स्थिति बहुत नाज़ुक हैय

भारत सरकार ने हमें सीधे हमारे डॉर्म से निकाला, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था. हर कदम पर हमारी मदद की गई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई. इसके लिए हम केंद्र सरकार के बेहद आभारी हैं.

#WATCH | Delhi | MBBS student evacuated from Iran as part of Operation Sindhu, says, "We are very happy to be back in our country. The situation is really bad there. We saw the missiles being launched and intercepted by Iran. We are thankful to the government for evacuating us." pic.twitter.com/r2z1tBeiOv

— ANI (@ANI) June 19, 2025