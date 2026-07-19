/उमरा करने पहुंची भारतीय महिला की थम गईं सांसें, फिर हुआ कुछ ऐसा...लोग बोले- यह तो अल्लाह का करिश्मा!

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Medina News Today: सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना में एक भारतीय उमरा जायरीन की जिंदगी उस वक्त बाल-बाल बच गई, जब उन्हें अचानक दिल और सांस दोनों बंद होने जैसी नाजुक कैफियत का सामना करना पड़ा. पैगंबर-ए-इस्लाम की मस्जिद के करीब अल-बकी कब्रिस्तान के पास हुई, इस घटना में सऊदी रेड क्रीसेंट अथॉरिटी (SRCA) की इमरजेंसी टीम ने महज 50 सेकंड के अंदर मौके पर पहुंचकर फौरन इलाज शुरू किया और 52 साल की औरत की जान बचा ली.
सऊदी रेड क्रीसेंट अथॉरिटी के मुताबिक, जैसे ही मदद की इत्तिला मिली, इमरजेंसी अमला 50 सेकंड के भीतर मौके पर पहुंच गया. मुआयना करने पर मालूम हुआ कि भारतीय खातून का दिल धड़कना बंद हो चुका था और उनकी सांस भी रुक गई थी. हालात की संगीनियत को देखते हुए मेडिकल टीम ने बिना देर किए दिल और सांस दोबारा शुरू करने की, साथ ही जान बचाने वाली प्रक्रिया सीपीआर शुरू कर दी.
मेडिकल अमले की ताबड़तोड़ कार्रवाई रंग लाई और कुछ ही देर में खातून की धड़कन दोबारा बहाल हो गई. उनकी हालत को मुस्तहकम करने के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए बाब जिब्रील हेल्थ सेंटर भेज दिया गया.
मदीना क्षेत्र में सऊदी रेड क्रीसेंट के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल डॉ. उमर अल-अत्तास ने कहा कि टीम की फुर्ती और फौरन की गई इमरजेंसी कार्रवाई ही, इस खातून की जान बचाने की सबसे बड़ी वजह बनी. उन्होंने बताया कि मस्जिद-ए-नबवी के आसपास के मरकजी इलाके में तैनात इमरजेंसी टीमें खास ऑपरेशन मंसूबे के तहत 24 घंटे अपनी खिदमात अंजाम देती हैं, ताकि जायरीन और नमाजियों को जरूरत पड़ने पर फौरन तिब्बी मदद मिल सके.
SRCA के डायरेक्टर जनरल डॉ. अल-अत्तास ने कहा कि यह वाकया इस बात की अहमियत को भी उजागर करता है कि किसी भी तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में देर किए बिना इत्तिला दी जाए. उनका कहना था कि दिल की धड़कन रुकने के मामलों में जितनी जल्दी इलाज शुरू होता है, मरीज के बचने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है.
डॉ. अल-अत्तास ने खास तौर पर सऊदी रेड क्रीसेंट के अमले की मुस्तैदी, तैयारी और पेशेवराना खिदमात की तारीफ की. उन्होंने बताया कि मुतास्सिरा को कार्डियक अटैक हुआ था, और समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई. उन्होंने कहा कि मदीना में जब जायरीन की तादाद बढ़ जाती है, तब भी टीमें पूरी तैयारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं और जरूरतमंदों तक फौरन राहत पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं.