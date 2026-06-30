/दो साल बाद खुला भारतीय वीज़ा का रास्ता, ढाका में वीज़ा केंद्रों पर उमड़ी भीड़

India Bangladesh Relations: बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र (IVAC) लगभग दो साल तक बंद रहने के बाद फिर से खुल गए हैं. राजधानी ढाका में, जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित IVAC के सामने बड़ी तादाद में भारतीय वीज़ा आवेदक लाइन में खड़े दिखे. वे अपने वीज़ा आवेदन जमा कर रहे थे और टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू होने पर खुशी ज़ाहिर कर रहे थे. वीज़ा आवेदक चंद्र रॉय ने ANI को बताया, "मैं यहां मेडिकल वीज़ा लेने आया हूं। मैंने अपने कागज़ात जमा कर दिए हैं। यहां की सर्विस और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है. दो साल पहले मुझे कुछ दिक्कतें हुई थीं, लेकिन अब सब बहुत अच्छा है."