/दो साल बाद खुला भारतीय वीज़ा का रास्ता, ढाका में वीज़ा केंद्रों पर उमड़ी भीड़

राज्य चुनें
India Bangladesh Relations: बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र (IVAC) लगभग दो साल तक बंद रहने के बाद फिर से खुल गए हैं. राजधानी ढाका में, जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित IVAC के सामने बड़ी तादाद में भारतीय वीज़ा आवेदक लाइन में खड़े दिखे. वे अपने वीज़ा आवेदन जमा कर रहे थे और टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू होने पर खुशी ज़ाहिर कर रहे थे. वीज़ा आवेदक चंद्र रॉय ने ANI को बताया, "मैं यहां मेडिकल वीज़ा लेने आया हूं। मैंने अपने कागज़ात जमा कर दिए हैं। यहां की सर्विस और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है. दो साल पहले मुझे कुछ दिक्कतें हुई थीं, लेकिन अब सब बहुत अच्छा है."
उन्होंने आगे कहा, "बेशक, यह बहुत काम की चीज़ है. मेडिकल वजहों से हो या घूमने-फिरने के लिए, दोनों ही बांग्लादेशियों के लिए ज़रूरी हैं, खासकर मेडिकल सर्विस." रॉय ने कहा, "लंबे समय बाद टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू हुआ है. इसी वजह से हर कोई विदेश जाना चाहता है. वे पुराने दिनों की तरह भारत घूमना चाहते हैं." एक और वीज़ा आवेदक शकीला अख्तर सीमा ने कहा, "मैं यहां भारतीय वीज़ा के लिए आई हूं, खासकर मेडिकल वीज़ा के लिए. मैं चेन्नई और कोलकाता के मणिपाल अस्पताल में इलाज करवाती हूं. मैंने कुछ समय पहले भी मेडिकल वीज़ा लिया था; तब मुझे छह महीने का वीज़ा मिला था."
उन्होंने कहा, "डॉक्टर ने मुझे दोबारा जाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने नए मेडिकल वीज़ा के लिए अप्लाई किया है. हमारे देश के ज़्यादातर लोग मेडिकल इलाज के लिए भारत जाते हैं, चाहे चेन्नई हो या कोई और जगह. वहां अच्छा इलाज मिलता है, इसलिए हम वहां जाते हैं. पिछली बार मैं चेक-अप के लिए मणिपाल गई थी और मुझे वहां बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं दोबारा जा रही हूं." 25 जून को भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने घोषणा की थी कि 28 जून, 2026 से पांच वीज़ा सेंटर्स से टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू किए जाएंगे, जिनमें राजधानी ढाका, बांग्लादेश का सेंटर भी शामिल है.
उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपना परिचय-पत्र सौंपने के बाद यह घोषणा की. भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन, बंगभवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय-पत्र सौंपा। नए भारतीय हाई कमिश्नर का स्वागत बंगभवन में एक समारोह के साथ किया गया, जिसमें गार्ड ऑफ़ ऑनर भी शामिल था. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और अपना परिचय पत्र (क्रेडेंशियल्स) सौंपा. उस समय, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश में नए भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि वे अपने कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान देंगे.