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दो साल बाद खुला भारतीय वीज़ा का रास्ता, ढाका में वीज़ा केंद्रों पर उमड़ी भीड़

India Bangladesh Relations: करीब दो साल बाद बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र फिर से खुल गए हैं. टूरिस्ट और मेडिकल वीज़ा सेवाएं शुरू होने से लोगों में खुशी है. कई आवेदकों ने भारत में बेहतर इलाज और पर्यटन के लिए वीज़ा के महत्व को बताया. इस कदम से भारत-बांग्लादेश संबंधों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:32 PM IST
दो साल बाद खुला भारतीय वीज़ा का रास्ता, ढाका में वीज़ा केंद्रों पर उमड़ी भीड़
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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