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ईरान संकट में फिर मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ, तेहरान को भेजी 8 ट्रक दवाईयां

Indians Send Humanitarian Aid to Iran:ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच 40 दिन चली जंग अब थम चुकी है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं. इस संकट में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए 8 ट्रक दवाइयां और सर्जिकल सामान भेजा. इससे पहले 18 मार्च को भी मदद की पहली खेप भेजी गई थी, जबकि कश्मीर समेत देशभर से जुटाई गई राहत साग्रीम जिसमें सोना चांदी समेत कई दूसरी जीचें थीं, ईरान भेजी गई थीं. इसको लेकर ईरान सरकार ने भारत की अवाम का शुक्रिया अदा किया था. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:53 PM IST

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ईरान संकट में फिर मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ, तेहरान को भेजी 8 ट्रक दवाईयां

Iran Crisis: मिडिल ईस्ट में 40 दिनों तक चली भीषण जंग के बाद भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन तबाही के निशान अब भी हर तरफ साफ दिखाई दे रहे हैं. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच इस लंबे संघर्ष ने जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया है. इजरायल के हाईफा और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं ईरान के तेहरान समेत कई इलाकों में जंग का असर साफ देखा जा सकता है.

यह जंग अब भले ही थम गई हो, लेकिन इजायल के मुकाबले ईरान में हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं. इसकी वजह है कि दुनिया के दो ऐसे देश, जिनकी सैन्य क्षमता सबसे बेहतर मानी जाती है. इस मोर्चे पर ईरान ने भले ही अमेरिका और इजरायल का कड़ा मुकाबला किया हो, लेकिन इन दोनों देशों के हमले में ईरान में बड़े पैमाने पर जानीमाली नुकसान हुआ है. कई अस्पतालों में अभी घायलों का इलाज चल रहा है, और कई हालत नाजुक बनी हुई है. 

ईरान को भेजी गई 8 ट्रक दवाईंयां
इस मुश्किल घड़ी में कई देशों ने ईरान की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. इसके लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी गई है. इसी कड़ी में भारत की अवाम ने भी आगे बढ़कर ईरान की मदद करने का फैसला किया है. इसी कड़ी में भारत से ईरान के लिए बड़ी राहत भेजी जा रही है. जानकारी के मुताबिक, आठ ट्रकों में भरकर दवाइयां और सर्जिकल सामान ईरान भेजा जाएगा. यह मदद ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी जाएगी, जो जरूरतमंद लोगों तक इसे पहुंचाएगी.

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गुरुवार (10 अप्रैल) को ट्रकों में लोड कर एयरपोर्ट कार्गो तक पहुंचाया जा रहा है. इसके बाद एक विशेष फ्लाइट के जरिए यह पूरी खेप तेहरान भेजी जाएगी. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी मात्रा में पैसा और राहत सामग्री इकट्ठा की गई थी. अब यह सारा सामान दिल्ली स्थित ईरान दूतावास को सौंप दिया गया है, जहां से इसे कार्गो के जरिए ईरान रवाना किया जाएगा.

पहले भी भारत से भेजी जा चुकी है ईरान को मदद
इससे पहले बीते माह भी भारत ने 18 मार्च को ईरान को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भी भेजी थी, जिसे ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपा गया. इस पर ईरान ने भारतीय जनता का दिल से आभार जताया था. इतना ही नहीं, कश्मीर के लोगों ने जिस तरह दिल खोलकर मदद की है, वह इंसानियत की मिसाल बन गया है.

बीते दिनों बडगाम और बारामुला जिलों में लोगों ने ईद-उल-फितर के बाद घर-घर जाकर राहत सामग्री इकट्ठा करने का अभियान चलाया. शिया बहुल इलाकों में चलाए गए इस अभियान में लोगों ने सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सोना-चांदी के गहने, पशुधन और पारंपरिक तांबे के बर्तन तक दान कर दिए. भारत में मौजूद ईरान दूतावास ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर भारतीयों की "दरियादिली, इंसानियत" के लिए शुक्रिया अदा किया. दूतावास ने लिखा कि कश्मीर के लोगों का यह समर्थन और भावनात्मक जुड़ाव कभी भुलाया नहीं जाएगा.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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