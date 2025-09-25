Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

अयोध्या मस्जिद की Layout पास नहीं होने पर बवाल, इस मुस्लिम संस्था ने लेआउट पर कर दिया बड़ा ऐलान

Ayodhya Masjid Layout News: अयोध्या मस्जिद के लिए जमीन आवंटित होने के बावजूद अभी तक मस्जिद के लिए लेआउट पास  नहीं हुआ है. इस पर विवाद होने के बाद इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि वह तीन महीने के भीतर मस्जिद के लिए नए लेआउट को पास कराएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:35 PM IST

Ayodhya Masjid Layout News: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद पर फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया. वहीं, मुस्लिम को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन आवंटित कर दी. लेकिन इस मस्जिद के लिए अभी तक लेआउट पास नहीं हो पाया है. एक RTI में मालूम हुआ कि उस जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए बिजली विभाग, जल विभाग समेत कई विभागों से NOI नहीं दिया गया है, इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने अयोध्या मस्जिद की लेआउट अभी तक पास नहीं किया है. 

इस मामले पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है. इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि वह अयोध्या मस्जिद के लिए तीन महीने के भीतर में नए लेआउट को पास कराएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद का डिजाइन अब पूरी तरह बदलने जा रहा है.

अयोध्या मस्जिद के ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि नया नक्शा विदेशी वास्तुकला के बजाय स्थानीय अवधी स्थापत्य शैली से प्रेरित होगा. जल्द ही नया डिजाइन अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) के सामने पेश करने की तैयारी है. यह जानकारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर अहमद फारुकी ने दी.

गौरतलब है कि अयोध्या मस्जिद बनने से पहले ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है. BJP के बड़े नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में एक विनय कटियार ने हाल ही में एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अयोध्या राम की नगरी है, यहां सिर्फ राम मंदिर है. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अयोध्या मस्जिद की बात कर रहे हैं, उन्हें सरयू नदी पार करके गोंडा या बस्ती जिले में चले जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

