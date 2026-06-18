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पाकिस्तान अक्सर भारत की वैश्विक भूमिका को कम करके आंकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे उसी मुद्दे पर भारत के पूर्व सीनियर डिप्लोमेट ने करारा जवाब दिया है. अमेरिका के एक अहम सैन्य फैसले पर पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है.
हिना रब्बानी खार के विवादित टिप्पणी पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने साफ कर दिया कि दुनिया की रणनीतिक राजनीति को सिर्फ नाम बदलने का मामला समझना बड़ी भूल हो सकती है. पूर्व सीनियर डिप्लोमेट के जवाब से जियो- पॉलिटिकल मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है.
यह विवाद अमेरिका के उस फैसले से शुरू हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के इंडो-पैसिफिक मिलिट्री कमांड का नाम बदलकर फिर से पैसिफिक मिलिट्री कमांडन करने का फैसला लिया है. नाम बदलने के नए आदेश के जरिये साल 2018 के उस फैसले को पलट दिया गया है, जब इसका नाम बदलकर पैसिफिक मिलिट्री कमांड रखा गया था.
इस बदलाव के बाद पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि किसी देश की अहमियत और सम्मान इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि अमेरिका अपने किसी सैन्य ढांचे का क्या नाम रखता है?
हिना रब्बानी खार के मुताबिक, अगर किसी देश का आत्मसम्मान सिर्फ किसी नाम के बदलने से प्रभावित होता है, तो यह चिंता की बात है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि देशों को अपनी पहचान और महत्व अपने फैसलों और नीतियों से तय करना चाहिए, न कि बाहरी ताकतों जरिये बनाए गए नजरिए के आधार पर. उन्होंने यह भी कहा कि देशों को डर या प्रचार के सहारे अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
हिना रब्बानी खार के इस बयान पर भारत के पूर्व फॉरेन सेकेट्री कंवल सिब्बल ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यह बयान उनके जियो-पॉलिटिकल समझ से काफी दूर है और इस पूरे मामले को सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं किया जा सकता.
कंवल सिब्बल ने कहा कि इंडो-पैसिफिक कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी संदेश छिपा हुआ है. उनके मुताबिक, इंडो-पैसिफिक की अवधारणा का मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की सुरक्षा व्यवस्था को एक साथ जोड़कर देखना है.
उन्होंने बताया कि वेस्ट पैसिफिक एरिया में चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव और जापान की सुरक्षा चिंताओं ने इस सोच को मजबूत किया. इसके बाद चार देशों के ग्रुप ने इस मैनेजमेंट को और स्पष्ट रूप दिया है. कंवल सिब्बल ने यह भी कहा कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीतिक संदेश देने के लिए पैसिफिक मिलिट्री कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक मिलिट्री कमांड किया था. इसका मकसद यह दिखाना था कि अमेरिका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को एक साझा सुरक्षा क्षेत्र के रूप में देखता है.
पूर्व सीनियर डिप्लोमेट ने कहा कि अब जब इसका नाम फिर से बदलकर पैसिफिक मिलिट्री कमांड किया गया है, तो इसे सिर्फ औपचारिक बदलाव मानना सही नहीं होगा. सिब्बल के मुताबिक, इस फैसले के पीछे की रणनीतिक सोच को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है.
एबीपी लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक, सिब्बल ने कहा कि चीन शुरू से ही इंडो-पैसिफिक अवधारणा और चार देशों के ग्रुप का विरोध करता रहा है. ऐसे में चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस बदलाव के जियो-पॉलिटिकल प्रभावों को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे.