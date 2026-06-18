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भारत को नसीहत देना Pak को पड़ा भारी, सिब्बल ने हिना रब्बानी को समझाया इंडो-पैसिफिक का मतलब

Indo Pacific Military Command Row: अमेरिका के इंडो-पैसिफिक मिलिट्री कमांड का नाम बदलने पर पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन का बड़ा मुद्दा है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 18, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:03 PM IST
भारत को नसीहत देना Pak को पड़ा भारी, सिब्बल ने हिना रब्बानी को समझाया इंडो-पैसिफिक का मतलब
Image Credit: (फाइल फोटो)

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