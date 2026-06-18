उन्होंने बताया कि वेस्ट पैसिफिक एरिया में चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव और जापान की सुरक्षा चिंताओं ने इस सोच को मजबूत किया. इसके बाद चार देशों के ग्रुप ने इस मैनेजमेंट को और स्पष्ट रूप दिया है. कंवल सिब्बल ने यह भी कहा कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीतिक संदेश देने के लिए पैसिफिक मिलिट्री कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक मिलिट्री कमांड किया था. इसका मकसद यह दिखाना था कि अमेरिका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को एक साझा सुरक्षा क्षेत्र के रूप में देखता है.