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इंडोनेशिया में कांपी धरती, 7.7 की तीव्रता से आया भूकंप; सुनामी का खतरा

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया. भूकंप के बाद BMKG ने सुनामी की चेतावनी जारी की. कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए, जिससे घबराए लोग सड़कों पर निकल आए.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Aug 15, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:24 PM IST
इंडोनेशिया में कांपी धरती, 7.7 की तीव्रता से आया भूकंप; सुनामी का खतरा

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