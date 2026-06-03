बकरीद पर गौ-हत्या के आरोप; दो आरोपियों पर लगा NSA; दो की तलाश जारी

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के महू में गौ-हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो मुस्लिम व्यक्तियों पर राष्ट्री सुरक्षा अधिनियम (NSA) कानून लगा दिया गया है. इंदौर जिला प्रशासन ने इन दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया है. इसी मामले में दो अन्य का पता लगाने की कोशिश जारी है.

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) उमाकांत चौधरी ने कहा कि यह मामला 29 मई को ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के दिन का है, इंदौर के महू में गौ-हत्या के आरोप में चार लोगों-कादिर, इमरान, हाशिम और मोहम्मद आबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. कादिर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी तीन फरार थे.

इसके बाद, कई पुलिस टीमों को बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है. बाद में, एक और आरोपी, मोहम्मद आबाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधीक्षक (SP) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को एक रिपोर्ट सौंपी थी. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज थे, जिनमें गौ-हत्या और सार्वजनिक शांति भंग करना शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: असद एनकाउंटर के बाद शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई, मदरसा अरबिया इस्लाम जमींदोज

"कलेक्टर के आदेश के अनुसार, मंगलवार (2 जून) को उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई। आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी. कुल चार आरोपी थे, जिनमें से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों पर NSA लगाया गया है. जबकि बाकी दो आरोपी, इमरान और हाशिम, अभी भी फरार हैं.

पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष जांच दल (SIT) का भी गठन किया गया है और अन्य टीमें भी इन दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई हैं. इन आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धारा 4, 5 और 9, और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (b) के तहत मामला दर्ज किया गया था.