इंदौर में "वंदे मातरम्" पर बवाल; कानून को ताक पर BJP पार्षदों ने फौजिया शेख को भगाया

Indore Vande Mataram Controversy: मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम की बैठक एक बार फिर विवादों का अखाड़ा बन गई, जहां एक जनप्रतिनिधि के व्यक्तिगत और धार्मिक फैसले को लेकर ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि पूरी कार्यवाही शोर-शराबे में बदल गई. सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी पार्षद को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, वह भी जब कानून और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था उसे छूट देती है.

दरअसल, इंदौर नगर निगम में इन दिनों बजट को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है. मंगलवार (7 अप्रैल) को बजट पेश होने के दौरान भागीरथपुरा मामले को लेकर पहले ही जोरदार हंगामा हो चुका था. इसके बाद बुधवार (8 अप्रैल) को भी हालात नहीं सुधरे और बैठक के दौरान फिर विवाद खड़ा हो गया. इस बार बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख को लेकर हंगामा खड़ कर दिया. बीजेपी पार्षदों ने फौजिया शेख पर "वंदे मातरम" के अपमान का आरोप लगाया गया.

संविधान और कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर बीजेपी पार्षदों का बवाल

मिली जानकारी के मुताबिक, फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि किसी को भी इस गीत को गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. जैसे ही उन्होंने गाने से इनकार किया, बीजेपी पार्षदों ने इसको हाथों-हाथ लिया और हंगामा शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, कांग्रेस की महिला पार्षद को बीजेपी पार्षदों के आपत्तिजनक नारों की वजह से सदन से भागना पड़ा. बीजेपी पार्षदों ने कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रख दिया, और फौजिया के खिलाफ आपत्तिनजक नारेबाजी की. इन नारों में "भारतवर्ष में रहना होगा, वंदे मातरम् कहना होगा" और "........मानसिकता नहीं चलेगी-नहीं चलेगी."

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बीजेपी पार्षदों के हंगामे से सदन में तनाव पैदा हो गया. माहौल इतना गर्म हो गया कि पार्षद सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे. इस दौरान "गद्दार" और "कुत्ते भौंकने" जैसे शब्द भी सुनाई दिए, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई. मीडिया से बातचीत करते हुए फौजिया शेख ने अपनी सफाई में कहा कि वह बैठक में देर से पहुंची थीं. वहीं वंदे मातरम नहीं गाने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है.

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फौजिया शेख ने "वंदे मातरम्" विवाद पर क्या कहा?

मीडिया से बातचीत में फौजिया शेख अलीम ने कहा कि "जिस तरह से यह लोग जबरदस्ती 'जय सियाराम' और 'वंदे मातरम्' गाने के लिए दबाव बनाते हैं, यह बहुत गलत है. उनका यह नजरिये भारतीय संविधान से मेल नहीं खाता है." उन्होंने आगे कहा, "संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है, और इसमें जबरदस्ती वंदे मातरम् गाने का भी प्रावधान नहीं है."

जब उनसे पूछा गया कि संविधान के किस एक्ट के तहत उन्हें 'वंदे मातरम्' गाने से छूट दी गई है, इस पर फौजिया शेख ने कहा कि यह कानून है, लेकिन अभी एक्ट उन्हें याद नहीं आ रहा है. फौजिया शेख ने कहा, "हमारे देश के कानून में साफ लिखा है कि "राष्ट्रगान" गाना अनिवार्य है, जबकि "राष्ट्रीय गीत" संबंधि व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह इसे गाना चाहे और नहीं गाना चाहे तो ना गाए."

क्या वंदे "वंदे मातरम्" गाना है जरुरी?

"वंदे मातरम्" को लेकर जारी विवाद पर बीते माह सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया था. संविधान में भी "वंदे मातरम्" के गाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है. आर्टिक 51A (a) में स्पष्ट है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे, लेकिन राष्ट्रीय गीत यानी "वंदे मातरम्" का जिक्र नहीं है.

यह प्रावधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था. हालांकि, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने "जन गण मन" को राष्ट्रगान और "वंदे मातरम्" को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था, लेकिन इसे मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया. कानूनी नजरिए से भी दोनों में फर्क साफ है. राष्ट्रगान "जन गण मन" को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत कानूनी संरक्षण मिला हुआ है. इस कानून की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करने या उसे जानबूझकर रोकने पर सजा का प्रावधान है.

वहीं "वंदे मातरम्" के मामले में ऐसा कोई कानून नहीं है. न तो इसका जिक्र अनुच्छेद 51A में है और न ही 1971 के कानून में इसके लिए कोई दंड का प्रावधान है. यानी इसे न गाने या इसके लिए खड़े न होने पर कोई कानूनी सजा नहीं दी जा सकती और इसे गाना अनिवार्य नहीं है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मार्च 2026 में अपना रुख साफ किया. कोर्ट ने गृह मंत्रालय के 28 जनवरी 2026 के उस सर्कुलर को सिर्फ एडवाइजरी माना, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में "वंदे मातरम्" के छह छंद गाने या बजाने की बात कही गई थी.

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें "Shall" की जगह "May" शब्द का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही, इसमें कोई सजा या कानूनी नतीजे तय नहीं किए गए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी शख्स की अंतरात्मा पर निर्भर करता है कि वह इसे गाए या नहीं. इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता भी यह अधिकार देती है कि कोई शख्स अपनी इच्छा या मान्यता के आधार पर इसे गाने से इनकार कर सकता है.

कुल मिलाकर, संविधान और कानून यह साफ करते हैं कि "वंदे मातरम्" का सम्मान करना देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसे गाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है. अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों की इस बात की जानकारी नहीं है, जो उन्होंने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जरिये तय की स्पष्ट सीमा की अनदेखी की और एक मुस्लिम महिला पार्षद को आपत्तिजनक नारों के जरिये अपमानित कर सदन छोड़ने पर मजबूर कर दिया.

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