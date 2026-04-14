वंदे मातरम के अपमान मामले पर BJP ने काटा बवाल, पार्षद रुबीना खान ने रखा अपना पक्ष

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इन्दौर नगर परिषद की बैठक में राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम'' के गायन के अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है. इन्दौर नगर निजम की बैठक में कांग्रेस पार्षद रुबिना खान द्वारा वंदे मातरम के गायन के अपमान करने का आरोप लगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) हमलावर हो गई. रुबिना खान के खिलाफ BJP पार्षदों की शिकायत के बाद एमजी रोड पुलिस ने जांच तेज कर दी है. सोमवार (13 अप्रैल) को पार्षद फौजिया शेख के बाद आज (14 अप्रैल) को पार्षद रुबिना इकबाल खान ने एसीपी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए. बताया जा रहा है कि रुबीना खान ने इस पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया है.

इन्दौर नगर परिषद बैठक में वंदे मातरम के अपमान का मामला अब कानूनी कार्रवाई के दौर में है. BJP पार्षदों की शिकायत पर पुलिस ने सबूत जुटाना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आज पार्षद रुबीना इकबाल खान एमजी रोड थाने पहुँचीं, जहाँ उन्होंने एसीपी विनोद दीक्षित के सामने अपना पक्ष रखा. गौरतलब है कि वंदे मातरम गायन के दौरान बैठे रहने को लेकर भाजपा ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया था.

रुबिना खान ने दी सफाई

पूछताछ के दौरान पार्षद रुबिना खान ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका इरादा अपमान करने का नहीं था और उन्होंने इस घटनाक्रम पर अपनी ओर से खेद जताया है. पुलिस अब पार्षद के इन दावों और परिषद की कार्यवाही के वीडियो फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि वंदे मातरम के दौरान पार्षदों का व्यवहार जानबूझकर किया गया था या यह केवल एक परिस्थितिजन्य घटना थी. BJP पार्षदों के कड़े रुख के बीच अब सबकी नजरें पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:'मेरे विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा;' BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

BJP विधायक मनोज पटेल का विवादित बयान

इन्दौर नगर निगम की बैठक में कथित तौर पर वंदे मातरण का अपमान होने के बाद इंदौर की देपालपुर विधानसभा से विधायक और भाजपा नेता मनोज पटेल ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर मेरी विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा. मनोज पटेल ने कहा कि जिस वंदे मातरम गीत को गाकर देशभक्तों ने आजादी दिलाई है, उस वंदे मातरम को गाने में अगर किसी को दिक्कत हो रही हे तो देपालपुर विधानसभा में ऐसा नहीं होने दूंगा.