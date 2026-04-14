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वंदे मातरम के अपमान मामले पर BJP ने काटा बवाल, पार्षद रुबीना खान ने रखा अपना पक्ष

​Madhya Pradesh News: इन्दौर नगर परिषद बैठक में वंदे मातरम के गायन के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबिना खान का बैठे रहना विवाद का कारण बन गया, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है. इस मामले को लेकर BJP पार्षदों की शिकायत के बाद रुबिना खान को पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखना पड़ा है. खबर के मुताबिक रुबिना ने इस मामले को लेकर सफाई दी है और खेद प्रकट किया है. वहीं, पुलिस इस मामले में सबूत जुटा रही है कि सच में वंदे मातरम का अपमान किया गया है या नहीं? पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:08 PM IST

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वंदे मातरम के अपमान मामले पर BJP ने काटा बवाल, पार्षद रुबीना खान ने रखा अपना पक्ष

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इन्दौर नगर परिषद की बैठक में राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम'' के गायन के अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है. इन्दौर नगर निजम की बैठक में कांग्रेस पार्षद रुबिना खान द्वारा वंदे मातरम के गायन के अपमान करने का आरोप लगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) हमलावर हो गई. रुबिना खान के खिलाफ BJP पार्षदों की शिकायत के बाद एमजी रोड पुलिस ने जांच तेज कर दी है. सोमवार (13 अप्रैल) को पार्षद फौजिया शेख के बाद आज (14 अप्रैल) को पार्षद रुबिना इकबाल खान ने एसीपी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए. बताया जा रहा है कि रुबीना खान ने इस पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया है.

इन्दौर नगर परिषद बैठक में वंदे मातरम के अपमान का मामला अब कानूनी कार्रवाई के दौर में है. BJP पार्षदों की शिकायत पर पुलिस ने सबूत जुटाना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आज पार्षद रुबीना इकबाल खान एमजी रोड थाने पहुँचीं, जहाँ उन्होंने एसीपी विनोद दीक्षित के सामने अपना पक्ष रखा. गौरतलब है कि वंदे मातरम गायन के दौरान बैठे रहने को लेकर भाजपा ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया था. 

रुबिना खान ने दी सफाई
पूछताछ के दौरान पार्षद रुबिना खान ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका इरादा अपमान करने का नहीं था और उन्होंने इस घटनाक्रम पर अपनी ओर से खेद जताया है. पुलिस अब पार्षद के इन दावों और परिषद की कार्यवाही के वीडियो फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि वंदे मातरम के दौरान पार्षदों का व्यवहार जानबूझकर किया गया था या यह केवल एक परिस्थितिजन्य घटना थी. BJP पार्षदों के कड़े रुख के बीच अब सबकी नजरें पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.

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इसे भी पढ़ें:'मेरे विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा;' BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

BJP विधायक मनोज पटेल का विवादित बयान
इन्दौर नगर निगम की बैठक में कथित तौर पर वंदे मातरण का अपमान होने के बाद इंदौर की देपालपुर विधानसभा से विधायक और भाजपा नेता मनोज पटेल ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर मेरी विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा. मनोज पटेल ने कहा कि जिस वंदे मातरम गीत को गाकर देशभक्तों ने आजादी दिलाई है, उस वंदे मातरम को गाने में अगर किसी को दिक्कत हो रही हे तो देपालपुर विधानसभा में ऐसा नहीं होने दूंगा.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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