'लव जिहाद फंडिंग' केस में फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर, पुलिस का नोटिस, क्या संपत्ति होगी जब्त?

Anwar Qadri: कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की लव जिहाद फंडिंग मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मध्य प्रदेश पुलिस ने लव जिहाद फंडिंग केस में फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ नोटिस चस्पा किया है. साथ ही पुलिस की टीम आरोपी अनवर कादरी को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है.

मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से चस्पा किए गए नोटिस में अनवर कादरी को हिदायत दी गई है कि वह 8 सितंबर के पहले कोर्ट के समाने पेश हो जाएं. यह नोटिस सदर बाजार स्थित अनवर कादरी के घर पर चस्पा किया गया है. मध्य प्रदेश पुलिस अनवर कादरी से जुड़ी चल, अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटा रही है. पुलिस प्रशासन ने संकेत दिया है कि अगर समय सीमा के भीतर अनवर कादरी कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है.

बीते दिनों पुलिस ने अनवर कादरी की बेटी की गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने अनवर कादरी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 20000 रुपये कर दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की टीम ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर भी छापेमारी की है. साथ ही अनवर कादरी को पनाह देने वाले या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने वाले लोगों को पुलिस के जरिए चिंहित कर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर आरोप है कि उन्होंने साहिल और अल्ताफ नामक दो युवकों को 3 लाख दिए थे, ताकि वे हिंदू लड़कियों से शादी करें, उन्हें फंसा कर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रभावित करें और देह व्यापार में धकेलें. पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया है.

अनवर कादरी पर इससे पहले भी कई आपराधिक मुकद्दे दर्ज हो चुके हैं. उन पर हत्या के प्रयास, डकैती, अवैध हथियार रखने, भूमि कब्जा, जातीय नस्लीय हिंसा सहित कई अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.