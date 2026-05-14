Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3217285
Zee SalaamIndian Muslimभोजशाला मंदिर-मस्जिद विवाद पर आ सकता है बड़ा फैसला; हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी सबकी नजर

भोजशाला मंदिर-मस्जिद विवाद पर आ सकता है बड़ा फैसला; हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी सबकी नजर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में इंदौर हाईकोर्ट जल्द फैसला सुना सकता है. ASI की सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कोर्ट निर्णय देगा. फैसले से पहले धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश की नजर इस महत्वपूर्ण मामले पर टिकी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 14, 2026, 10:12 PM IST

Trending Photos

भोजशाला मंदिर-मस्जिद विवाद पर आ सकता है बड़ा फैसला; हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी सबकी नजर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में शुक्रवार (15 मई) को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच फैसला सुना सकती है. बीते 12 मई कों इंदौर हाईकोर्ट ने आख़री सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था, हाईकोर्ट की जारी कॉज लिस्ट में मामले को "फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट" यानी निर्णय सुनाए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

यह मामला माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और माननीय न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ के समक्ष सुबह 10 बजे से सुना जाएगा. मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, अंतर सिंह एवं अन्य पक्षकारों के साथ मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी धार की ओर से दायर याचिकाएं शामिल हैं.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया था. सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. इधर फैसले से पहले धार में प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां भी तेज हो गई हैं। भोजशाला हिंदू मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। ऐसे में कल आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsBhojshala Mosque Temple Controversymadhya pradesh newsminority newsToday News

Trending news

muslim news
भोजशाला मंदिर-मस्जिद विवाद पर आ सकता है बड़ा फैसला; HC के निर्णय पर टिकी सबकी नजर
Hajis Complaint Against Smart Watch
हज कमेटी की स्मार्ट वॉच की चार्जिंग और GPS फेल, हाजियों के पैसे बर्बाद होने पर बवाल
muslim news
'चोरों को हटाओ, कब्रिस्तान बचाओ'...वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को लेकर बवाल
muradabad news
Muradabad: बेटी ने ही लूट लिया घर बाप का, 47 लाख बरामद; सदमे में पूरा समाज !
Pakistan News
जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून; PAK में उठी अल्पसंख्यक बच्चियों की सुरक्षा की आवाज
muslim news
अजमेर से उठी शान्ति की पुकार; धार्मिक पेशवाओं ने दुनिया को दिया भाईचारे का पैगाम
muslim news
मदरसे में छात्र अनिसुर रहमान की हत्या से मचा हड़कंप; हिरासत में संदिग्ध छात्र
Malaysia news
नॉर्वे के फैसले से भड़का मलेशिया; मिसाइल डील रोकने पर भरोसे का संकट गहराया
West Bengal
कुर्बानी देने से पहले जान ले पशु वध के ये नियम; वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा!
UP News
UP News: HC के फैसले से दूर होगी मदरसा टीचर की तंगहाली; 14 दिन में वेतन देने के आदेश