इंदौर लव जिहाद केस में अनवर कादरी की बढ़ी मुश्किलें,कोर्ट ने बढ़ाई पुलिस रिमांड

Indore Love Jihad Case: मध्य प्रदेश में अब कथित 'लव जिहाद' का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में पकड़े गए कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है. पुलिस फरारी के दौरान मदद और पैसे के स्रोत की जांच कर रही है, साथ ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है.
Indore News Today: इंदौर में कथित 'लव जिहाद' फंडिंग मामले में पकड़े गए कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. बाणगंगा पुलिस ने कोर्ट से उनकी रिमांड की अवधि चार दिन और बढ़वा ली है. अब उनकी रिमांड 12 सितंबर तक कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि वह इस दौरान यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फरारी के समय उनकी किन-किन लोगों ने मदद की और फरार रहने के दौरान खर्च किए गए पैसों की व्यवस्था कहां से की गई।
जांच में सामने आया है कि फरार रहने के दौरान अनवर कादरी नागपुर गये थे, जहां से उन्होंने फर्जी सिम कार्ड खरीदकर अपने साथियों से संपर्क बनाए रखा. बाणगंगा पुलिस की टीम नागपुर भी पहुंची और उस दुकान की जांच की, जहां से पार्षद अनवर कादरी ने मोबाइल और सिम खरीदे थे. पुलिस ने दुकान संचालक से भी पूछताछ की है. जांच में यह भी पता चला है कि फरारी के दौरान अनवर कादरी ने बड़ी रकम खर्च की थी.
पुलिस अब यह जानने में जुटी है कि यह पैसा किस स्रोत से आया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का मानना है कि रिमांड बढ़ने से अब कई और अहम सुराग मिल सकते हैं. कोर्ट ने फिलहाल पुलिस को आरोपी से पूछताछ के लिए और समय दिया है ताकि पूरी फंडिंग नेटवर्क और सहयोगियों की पहचान की जा सके. वहीं, अनवर कादरी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किए जाने की भी खबर है.
इस संबंध में बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुजर ने बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं. फिलहाल अनवर कादरी की रिमांड बढ़ने से जांच टीम को आगे काम करने का मौका मिला है और पुलिस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठा रही है.
