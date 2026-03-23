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Zee SalaamIndian Muslimडॉक्टर सईद पर मरीज से रेप का आरोप; हिंदू संगठनों ने क्लिनिक और घरों में की तोड़फोड़, आरोपी पर हमला

डॉक्टर सईद पर मरीज से रेप का आरोप; हिंदू संगठनों ने क्लिनिक और घरों में की तोड़फोड़, आरोपी पर हमला

MP Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. हैरानी तो तब हुई जब हिंदूवादी संगठनों ने इस संवेदनशील मामले में भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की. आरोप है कि महू में एक कथित डॉक्टर ने महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग की है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी के फॉर्महाउस और क्लीनिक पर बुलडोजर चलाने की मांग की है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:55 PM IST

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हिंदू संगठनों ने रेप के आरोप में डॉक्टर को पीटा, घर-क्लिनिक में लगा दी आग
हिंदू संगठनों ने रेप के आरोप में डॉक्टर को पीटा, घर-क्लिनिक में लगा दी आग

Indore Rape Case: मध्य प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में दक्षिणपंथी संगठन हर अपराध को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते नजर आते रहे हैं. राज्य के इंदौर के पास महू इलाके से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोपी का ताल्लुक समुदाय विशेष से होने की वजह से हिंदूवादी संगठनों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, इससे इलाके में तनाव फैल गया. 

दरअसल, इंदौर के महू में बेहतर इलाज की उम्मीद में पहुंची महिला के साथ एक कथित डॉक्टर ने दरिंदगी की. पूरा मामला पातालपानी क्षेत्र स्थित बेलामोर रिसोर्ट का है, जहां इतवार को कथित तौर पर रेप की घटना उजागर होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया. आरोप एक ऐसे शख्स पर है, जो खुद को डॉक्टर बताता था. आरोपी का नाम सईद खान बताया जा रहा है, जो गुजरखेड़ा इलाके में एक क्लीनिक चलाता है.

इलाज के नाम पर महिला से डॉक्टर ने किया रेप
मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता करीब चार महीने पहले इलाज के लिए सईद खान के पास गई थी. आरोप है कि उसी दौरान आरोपी ने महिला को नशीला इंजेक्शन लगाया और उसके साथ रेप किया. इतना ही नहीं, उसने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं. इसके बाद से वह लगातार इन तस्वीरों के जरिए महिला को ब्लैकमेल करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा.

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बताया जा रहा है कि इतवार (22 मार्च) को भी आरोपी ने महिला को धमकाकर बेलामोर रिसोर्ट बुलाया, जहां उसने पीड़ित के साथ फिर से रेप की वारदात को अंजाम दिया. इस बार पीड़िता ने हिम्मत जुटाते हुए आरोपी के खिलाफ आवाज उठाई. इसकी जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों की हुई और आरोपी का ताल्लुक एक समुदाय विशेष से होने की बात सामने आई तो वह भड़क गए. 

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पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सईद खान के खिलाफ कथित रेप समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. घटना की खबर फैलते ही इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आम्बाचंदन क्षेत्र में आरोपी के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. आक्रोशित भीड़ और पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और आगजनी की. 

आरोपी का नाम सुनकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल
वहीं, गुजरखेड़ा स्थित उसके बंद क्लीनिक पर भी पथराव किया गया. स्थिति बिगड़ती देख महू कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. इलाके में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.

इधर, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोपी का नाम सुनकर हंगामा खड़ा कर दिया. हिंदू जागरण मंच ने आरोपी को फार्महाउस से रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया है. हैराने करने वाली बात यह है कि इस कट्टरपंथी संगठन ने महज आरोप के आधार पर उसके क्लीनिक और फॉर्महाउस को तोड़ने की मांग की है. संगठन ने यह भी कहा है कि वे आज इस मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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