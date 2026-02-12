Advertisement
स्कूल तक पहुंची नफरत की चिंगारी, MP में हिंदू-मुस्लिम बच्चों के लिए अलग-अलग फंक्शन

Indore School Discrimination Case: इंदौर के एक प्राइवेट स्कूल पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लग रहे हैं. हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग सालाना फंक्शन हुए. पहले दिन मुस्लिम स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम किया, जिसमें स्टाफ कम था और कोई चीफ गेस्ट नहीं था और अगले दिन हिंदू स्टूडेंट्स ने फंक्शन किया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:20 AM IST

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के एक प्राइवेट स्कूल में धार्मिक भेदभाव के इल्जाम के मामले ने एजुकेशन सिस्टम और सामाजिक मेलजोल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इल्जाम है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग सालाना फंक्शन ऑर्गनाइज किए, जिससे पेरेंट्स में बहुत गुस्सा है. यह घटना एक निजी न्यूज वेब पोर्टल की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, इंदौर के खुराना इलाके के एक प्राइवेट स्कूल ने 21 फरवरी को मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अलग फंक्शन ऑर्गनाइज किया, जबकि अगले दिन हिंदू स्टूडेंट्स के लिए अलग फंक्शन ऑर्गनाइज किया गया.

मुस्लिम पेरेंट्स का इल्जाम है कि पहले दिन हुए फंक्शन में सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ही शामिल हुए. स्कूल स्टाफ की संख्या भी कम थी और किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट नहीं किया गया था. वहीं, अगले दिन हिंदू स्टूडेंट्स के लिए हुए फंक्शन में पूरा स्टाफ और चीफ गेस्ट मौजूद थे. स्टूडेंट के पिता मीर नागराज अली ने कहा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस भेदभाव को छिपाने के लिए कमजोर और बेबुनियाद बहाने बनाए. उनका कहना है कि स्कूल ने दावा किया कि शब-ए-बारात की वजह से मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अलग प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया गया था. उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा था, तो दोनों कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक ही दिन अलग-अलग समय पर प्रोग्राम क्यों नहीं किया जा सकता था.

हो रहा है बवाल
पेरेंट्स ने यह भी इल्जाम लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूल में धार्मिक भेदभाव देखा गया है. कुछ पेरेंट्स ने दावा किया कि मुस्लिम और हिंदू स्टूडेंट्स को कथित तौर पर क्लासरूम में अलग-अलग बैठाया जाता है. मामले की गंभीरता को समझते हुए लोकल कांग्रेस काउंसलर रुबीना खान ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने उन्हें बताया था कि बच्चों को धर्म के आधार पर अलग किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही पाए गए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज की जाएगी.

स्कूल की सफाई
इस बीच, स्कूल के एडमिशन ऑफिसर जे जोसेफ ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि हर साल फरवरी में शब-ए-बारात के आसपास मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए एक अलग प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स उस दिन प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते हैं. उन्होंने दावा किया कि स्कूल का इरादा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव करना नहीं है. लेकिन, माता-पिता सवाल उठाते हैं कि अगर भेदभाव करने का इरादा नहीं था, तो प्रोग्राम के इंतज़ाम, स्टाफ की मौजूदगी और चीफ गेस्ट में ऐसे फ़र्क क्यों देखे गए?

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

mp newsindore newsMusim NewsIndore school discrimination case

