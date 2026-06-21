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International Yoga Day: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में नेताओं से लेकर बच्चों तक सभी ने योग किया. इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुस्लिम महिलाओं और मदरसे की छात्राओं ने योग कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के साथ योगाभ्यास किया. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं ने विभिन्न योगासन किए और लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की.
योग कार्यक्रम में शामिल मुस्लिम महिलाओं और छात्राओं ने कहा, "योग का किसी धर्म या मजहब से कोई संबंध नहीं है. योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने और मानसिक शांति पाने का एक माध्यम है." उन्होंने कहा, "अच्छी सेहत के लिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा हो." कार्यक्रम के दौरान कुछ मुस्लिम महिलाओं ने उन धार्मिक नेताओं की आपत्तियों को भी गलत बताया, जो मुसलमानों के योग करने का विरोध करते हैं.
योगा को लेकर बच्चियों ने क्या कहा?
मदरसे की बच्चियों ने कहा, "योग को धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाना चाहिए. योग करने से शरीर फिट रहता है, तनाव कम होता है और कई बीमारियों से बचाव होता है." इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी लोगों से नियमित योग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है. योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है.
आज दुनिया मना रही है 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
दरअसल, आज पूरी दुनिया 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही है. इस अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सामूहिक योग किया. देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी योग कार्यक्रमों में शामिल हुए. योग दिवस के जरिए फिटनेस, मानसिक शांति और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया गया. आज योग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनाया जाने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है.