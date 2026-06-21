Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /सेहत का मजहब नहीं होता, संभल में मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों ने किया योग

'सेहत का मजहब नहीं होता', संभल में मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों ने किया योग

Sambhal News: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम महिलाओं और मदरसे की छात्राओं ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के साथ योग किया. उन्होंने कहा कि योग का धर्म या मजहब से कोई संबंध नहीं है और अच्छी सेहत के लिए हर व्यक्ति को नियमित योग करना चाहिए.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 21, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:30 PM IST
'सेहत का मजहब नहीं होता', संभल में मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों ने किया योग

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'सेहत का मजहब नहीं होता', संभल में मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों ने किया योग
International Yoga Day4 min ago
2
muslim news1 hr ago
3
Varanasi News1 hr ago
4
Iran US Technical Talks In Switzerland2 hrs ago
5
iran news2 hrs ago