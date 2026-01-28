मदरसे में कुरान के साथ गीता भी पढ़ाएं; IPS अधिकारी ने की खास अपील

Madhya Pradesh News: देश भर के मदरसों में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े गर्व के साथ मनाया गया. ऐसे ही मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के दोराहा स्थित मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया. इस अवसर पर एक IPS अधिकारी राजाबाबू सिंह ने मदरसे के मौलानाओं और छात्रों को ऑनलाइन संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन में मदरसे के मौलानाओं और छात्रों को कुरान के साथ गीता भी पढ़ने की सलाह दे दी. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुरान इंसान को सही रास्ता दिखाता है, उसी तरह गीता इंसान को जीवन में प्रेरक विचार देती है.

IPS राजाबाबू सिंह ने मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम के बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत एक विशाल देश है और यह उन बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें. उन्होंने मदरसे के मौलानाओं से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षाओं के साथ-साथ गीता भी पढ़ाएं, ताकि देश में आपसी सौहार्द और भाइचारे का संदेश दिया जा सके. उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को कुरान के साथ गीता पढ़ाई जाए तो समाज में बेहतर सोच विकसित होगी.

IPS राजाबाबू सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मदरसे के बच्चे अच्छी तालीम ले रहे हैं. लेकिन उन्होंने इस मदरसे के मौलाना से अपील की कि वह बच्चों को कुरान के साथ-साथ गीता भी पढ़ाएं. उन्होंने कहा कि सभी धर्मग्रंथ मानवता, नैतिकता और भाईचारे का संदेश देते हैं. यदि बच्चों को कुरान के साथ गीता की सकारात्मक शिक्षाओं से भी अवगत कराया जाए, तो समाज में बेहतर सोच और संस्कार विकसित होंगे.'