चोर उचक्के मुजरिम जैसा बर्ताव, बरेली जाने से रोके जाने पर भड़कीं Iqra Hasan

Iqra Hasan: बरेली जाने से सपा डेलिगेशन को रोके जाने पर सपा सांसद इकरा हसन नाराज दिखाई दीं. उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि जैसे हम कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चोर उचक्के हैं.
Iqra Hasan: समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन और सपा के पूरे डेलिगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया. इस दौरान इकरा ने नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि हम जैसे कोई चोर उचक्के हैं. बता दें, आज समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन बरेली में मुतास्सिर लोगों से मिलने के लिए जा रहा था.
इकरा हसन ने कहा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि जैसे हम चुने हुए उम्मीदवार नहीं कोई चोर, उचक्के मुजरिम हैं. यहां धक्का मुक्की हो रही है. हम हमारा दायित्व निभाने के लिए वहां जा रहे थे, और हम वहां जाएंगे. आज नहीं तो कल हम वहां जरूर जाएंगे.
इकरा हसन ने आगे कहा कि ये जो उत्तर प्रदेश की काली करतूत है इसे हम उजागर करेंगे. लेकिन, यहां अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है, और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है. उत्तर प्रदेश में फरमानों के आधार पर शासन चल रहा है.
उधर संभल के सांसद ज़ियाउर्रहमान को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. रात करीब 2 बजे से ही पुलिसफोर्स उनके घर के बाहर तैनात है. वह भी इस डेलिगेशन का हिस्सा थे और उन्हें भी बरेली में मुतास्सिर परिवारों से मिलना था.
इस डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क, शिवचरन कश्यप, शमीम खां सुल्तानी, मोहिबुल्लाह, नीरज मौर्य, वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह ऐरन, अतीकुर्रहमान, शहजिल इस्लाम अंसारी, भगवत शरण और शुभलेश यादव शामिल थे.