ईरान में मौतों के आंकड़ों पर घमासान, किसका है सही आंकड़ा? एक्टिविस्ट ने किया बड़ा दावा

Iran Death Toll Controversy: ईरान में कथित तौर पर इजरायल और अमेरिका की शह पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं. तेहरान ने दावा किया था कि इन हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजरायल और अमेरिका का हाथ था. आरोप था कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भीड़ में घुसकर गोलीबारी और आगजनी के जरिए हिंसा भड़काई, जिससे अशांति फैली. हालांकि, अब भीड़ तितर-बितर हो गई है. विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और कई एक्टिविस्ट और मानवाधिकार समूहों ने अलग-अलग आंकड़े बताए हैं. ईरान ने कहा है कि हिंसा में लगभग 3117 लोग मारे गए, जबकि हजारों घायल हुए. तेहरान ने बताया कि मरने वालों में ज़्यादातर सुरक्षा बलों के सदस्य थे.

एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने मंगलवार को कहा कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में कम से कम 6,126 लोग मारे गए हैं और कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है. ये नए आंकड़े अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी से आए हैं. यह संगठन अशांति के समय नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट जारी करता है. यह समूह ईरान में ज़मीन पर मौजूद अपने एक्टिविस्टों के नेटवर्क के ज़रिए जानकारी हासिल करता है.

ईरान ने जारी किया था रिपोर्ट

एसोसिएटेड प्रेस इस्लामिक रिपब्लिक में अधिकारियों द्वारा लगाए गए इंटरनेट बंद और कम्युनिकेशन में रुकावटों के कारण मरने वालों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है. ईरानी सरकार ने मरने वालों की संख्या काफी कम 3117 बताई है, जिसमें कहा गया है कि 2,427 नागरिक और सुरक्षा बल थे और बाकी को "आतंकवादी" बताया है. अतीत में, ईरान की धार्मिक सरकार ने अशांति से होने वाली मौतों को कम करके बताया है या उनकी रिपोर्ट नहीं दी है.