Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3087611
Zee SalaamIndian Muslimईरान में मौतों के आंकड़ों पर घमासान, किसका है सही आंकड़ा? एक्टिविस्ट ने किया बड़ा दावा

ईरान में मौतों के आंकड़ों पर घमासान, किसका है सही आंकड़ा? एक्टिविस्ट ने किया बड़ा दावा

Iran Casualty Figures Dispute: ईरान में मरने वालों की संख्या को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है. सरकार आधिकारिक आंकड़े पेश कर रही है, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि मरने वालों की असली संख्या कहीं ज़्यादा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:02 AM IST

Trending Photos

ईरान में मौतों के आंकड़ों पर घमासान, किसका है सही आंकड़ा? एक्टिविस्ट ने किया बड़ा दावा

Iran Death Toll Controversy: ईरान में कथित तौर पर इजरायल और अमेरिका की शह पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं. तेहरान ने दावा किया था कि इन हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजरायल और अमेरिका का हाथ था. आरोप था कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भीड़ में घुसकर गोलीबारी और आगजनी के जरिए हिंसा भड़काई, जिससे अशांति फैली. हालांकि, अब भीड़ तितर-बितर हो गई है. विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और कई एक्टिविस्ट और मानवाधिकार समूहों ने अलग-अलग आंकड़े बताए हैं. ईरान ने कहा है कि हिंसा में लगभग 3117 लोग मारे गए, जबकि हजारों घायल हुए. तेहरान ने बताया कि मरने वालों में ज़्यादातर सुरक्षा बलों के सदस्य थे.

एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने मंगलवार को कहा कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में कम से कम 6,126 लोग मारे गए हैं और कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है. ये नए आंकड़े अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी से आए हैं. यह संगठन अशांति के समय नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट जारी करता है. यह समूह ईरान में ज़मीन पर मौजूद अपने एक्टिविस्टों के नेटवर्क के ज़रिए जानकारी हासिल करता है.

ईरान ने जारी किया था रिपोर्ट
एसोसिएटेड प्रेस इस्लामिक रिपब्लिक में अधिकारियों द्वारा लगाए गए इंटरनेट बंद और कम्युनिकेशन में रुकावटों के कारण मरने वालों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है. ईरानी सरकार ने मरने वालों की संख्या काफी कम 3117 बताई है, जिसमें कहा गया है कि 2,427 नागरिक और सुरक्षा बल थे और बाकी को "आतंकवादी" बताया है. अतीत में, ईरान की धार्मिक सरकार ने अशांति से होने वाली मौतों को कम करके बताया है या उनकी रिपोर्ट नहीं दी है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran Death Toll ControversyIran Casualty Figures Dispute

Trending news

Iran Death Toll Controversy
ईरान में मौतों के आंकड़ों पर घमासान, किसका है सही आंकड़ा? एक्टिविस्ट का बड़ा दावा
UGC Rule 2026
Opinion: उच्च शिक्षा की बदहाली पर मौन सवर्ण समाज आखिर क्यों फूंक रहा मोदी का पुतला?
Delhi news
तिरंगे से लापरवाही पड़ेगी भारी! 3 साल की जेल तक का प्रावधान, जान लें कानून?
Tamil Nadu Assembly Election 2026
गणतंत्र दिवस से पहले 'पद्म पॉलिटिक्स', चुनावी राज्यों में नामों की बौछार पर बवेला!
baghpat news
Republic Day 2026 पर विवादित नारे का आरोप, बागपत से सुपौल तक दो वीडियो ने मचाया बवाल
mp news
मुस्लिम चूड़ी वाले पर हिंदू औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर भेजा जेल; 5 साल बाद रिहा
UP News
हिंदूवादी संगठनों का प्रेमी जोड़े पर टूटा कहर! जान बचाकर खिड़की से कूदे, दोनों घायल
Bangladesh news
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर बांग्लादेश; करोड़ों की प्राइज मनी गई, सालाना कमाई भी संकट में
Kerala News
मुस्लिम एक्टर ममूटी जिसने वकालत छोड़ चुनी एक्टिंग की राह; सरकार ने दिया 'पद्म विभूषण'
Uttarakhand news
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मुसलमानों की एंट्री पर बैन, मंदिर समिति का बड़ा ऐलान