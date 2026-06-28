/बिना हारे ईरान हुआ बाहर, अपने 7वें FIFA World Cup में भी टूटी उम्मीदें

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FIFA World Cup 2026: फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंचे ईरान का सपना टूट गया. ईरान का सफर ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के बीच होने वाले मैच पर टिकी थी, लेकिन यह मैच ड्रा होने के बाद उसकी उम्मीदों को गहरा झटका लगा है. इस मैच में आखिरी मिनटों तक उम्मीद जिंदा थी, लेकिन दूसरे मुकाबले के आखिरी लम्हें में एक गोल ने पूरी तस्वीर बदल दी.
ईरान ने अपने ग्रुप के आखिरी मुकाबले में शुक्रवार (26 जून) को मिस्र के खिलाफ मैच खेल. इस मैच में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन यह 1-1 से ड्रा पर छूटा. इस मुकाबले के बाद ईरान की टीम के खाते में तीन अंक थे. उसकी नजर कल शनिवार को होने वाले मुकाबले पर टिकी थी, उसे उम्मीद थी कि दूसरे नतीजे उसके पक्ष में आएंगे और 8 टीमों वाले ग्रुप में वह टॉप थ्री में जगह बनाकर नॉकआउट दौर में पहुंच जाएगा.
मिस्र के खिलाफ मुकाबले में भी ईरान का किस्मत ने साथ नहीं दिया. हालांकि, मैच के एक्स्ट्रा टाइम में ईरान ने जीत हासिल करने वाले गोल दाग दिया था, लेकिन उसे बाहर होने की वजह से नहीं माना गया. इस फैसले के बाद ईरान को जीत नहीं मिली और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ.
इसके बाद ईरान की उम्मीदें दूसरे ग्रुप के मुकाबलों पर टिक गईं. शनिवार को कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि टीम का सपना पूरा होने वाला है. अल्जीरिया ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-2 की बढ़त बना ली थी. अगर मुकाबला इसी नतीजे पर खत्म होता तो ईरान अगले दौर में पहुंच जाता.
लेकिन ईरान की किस्मत यहां भी दगा दे गई, और मैच के आखिरी लम्हें में ऑस्ट्रिया ने बराबरी का गोल कर दिया. इस तरह से ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया का मुकाबला 3-3 से ड्रा पर खत्म हुआ. ड्रा होने के बावजूद ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया दोनों अगले दौर में पहुंच गए. वहीं, ईरान सातवीं बार वर्ल्ड कप खेलने के बावजूद एक बार फिर नॉकआउट दौर में जगह बनाने से चूक गया.
दिलचस्प बात यह रही कि ईरान इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारा. उसने बेल्जियम, न्यूजीलैंड और मिस्र के खिलाफ तीनों मैच बराबरी पर खेले. इसके बावजूद टीम अगले दौर तक नहीं पहुंच सकी. मैदान के बाहर की परेशानियों ने भी ईरान के अभियान को काफी प्रभावित किया. अमेरिका में एंट्री को लेकर ईरानी खिलाड़ी और स्टॉफ काफी परेशान दिखाई पड़ा. अमेरिकी और इजरायली हमलों की वजह से टीम को वर्ल्ड कप के दौरान लगातार सफर करना पड़ा.
ईरान का ठिकाना को-होस्ट देश मेक्सिको में था, लेकिन उसके तीनों ग्रुप मुकाबले अमेरिका में खेले गए. अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआत में यह नियम बनाया था कि टीम मुकाबले से सिर्फ 24 घंटे पहले ही अमेरिका में एंट्री कर सकती है और मैच खत्म होने के बाद उसी दिन वापस लौटना होगा. हालांकि सिएटल में खेले गए आखिरी मुकाबले से पहले इस नियम में कुछ ढील दी गई और टीम को दो दिन पहले पहुंचने की इजाजत मिली.
मिस्र के खिलाफ मैच के बाद ईरान के कप्तान मेहदी तारेमी ने इस तरह के हालात में सफर और इंतजामों के लिहाज से बेकार बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात की वजह से उनकी टीम को काफी अफरा तफरी का सामना करना पड़ा. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनकी टीम का इस टूर्नामेंट में हकीकत में स्वागत किया गया था.
तारेमी ने कहा, "हमारी मदद कौन करना चाहता है? अगर वे चाहते हैं कि हम बाहर हो जाएं तो ठीक है, हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है." टीम के कई महत्वपूर्ण अधिकारी और प्रतिनिधि भी अमेरिका नहीं पहुंच सके. ईरान के मुख्य कोच अमीर घालेनोई ने कहा कि उनकी टीम के साथ नाइंसाफी हो रही है और उसे हमेशा तनाव में रखा गया.