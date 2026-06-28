/बिना हारे ईरान हुआ बाहर, अपने 7वें FIFA World Cup में भी टूटी उम्मीदें

ईरान ने अपने ग्रुप के आखिरी मुकाबले में शुक्रवार (26 जून) को मिस्र के खिलाफ मैच खेल. इस मैच में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन यह 1-1 से ड्रा पर छूटा. इस मुकाबले के बाद ईरान की टीम के खाते में तीन अंक थे. उसकी नजर कल शनिवार को होने वाले मुकाबले पर टिकी थी, उसे उम्मीद थी कि दूसरे नतीजे उसके पक्ष में आएंगे और 8 टीमों वाले ग्रुप में वह टॉप थ्री में जगह बनाकर नॉकआउट दौर में पहुंच जाएगा.



मिस्र के खिलाफ मुकाबले में भी ईरान का किस्मत ने साथ नहीं दिया. हालांकि, मैच के एक्स्ट्रा टाइम में ईरान ने जीत हासिल करने वाले गोल दाग दिया था, लेकिन उसे बाहर होने की वजह से नहीं माना गया. इस फैसले के बाद ईरान को जीत नहीं मिली और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ.