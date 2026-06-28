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बिना हारे ईरान हुआ बाहर, अपने 7वें FIFA World Cup में भी टूटी उम्मीदें

Iran in FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कप में पहली बार नॉकआउट में पहुंचने का ईरान का सपना ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के ड्रॉ के बाद टूट गया. ईरान तीन ड्रॉ के साथ अपराजित रहा, लेकिन अगले दौर में पहुंचने के लिए जरूरी अंक नहीं जुटा सका. मैदान के बाहर की परेशानियों और नियमों ने भी उसके अभियान को प्रभावित किया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 28, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:17 PM IST
बिना हारे ईरान हुआ बाहर, अपने 7वें FIFA World Cup में भी टूटी उम्मीदें
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप में बगैर मैच खेले टूर्नामेंट से हुआ बाहर (PC-सोशल मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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