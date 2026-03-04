'दुश्मन का नामोनिशान मिटा देंगे', ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दी धमकी

Iran US Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री टेंशन के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी चुनौती का डटकर सामना करेगा. ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने कहा है कि तेहरान अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पक्का इरादा रखता है.

ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अराघची ने बुधवार को कहा कि ईरान ने पिछले दो दशकों में अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी और उनकी नाकामियों की गहराई से स्टडी की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान ने इन अनुभवों से सीखा है और अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को मजबूत किया है.

अराघची ने कहा कि तेहरान पर बमबारी से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक, ईरान की "डीसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस" स्ट्रेटेजी देश को यह तय करने की ताकत देती है कि किसी भी युद्ध को कब और कैसे खत्म करना है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया है और न ही किसी पड़ोसी देश पर हमला किया है, लेकिन UN चार्टर के तहत सेल्फ-डिफेंस उसका कानूनी हक है.

इस बीच, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी US और इजरायल के खिलाफ अपने कैंपेन, "ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4" की 16वीं लहर को अंजाम देने का दावा किया है. IRGC के मुताबिक, उसके एयरोस्पेस डिवीजन ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके कई ज़रूरी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया. ईरान का दावा है कि इन हमलों में इज़राइल के कब्ज़े वाले इलाकों में कई अहम जगहों को निशाना बनाया गया, जिसमें तेल अवीव के पास मिलिट्री बेस, उत्तरी इलाकों में मिलिट्री सेंटर और कुछ ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.

IRGC ने यह भी दावा किया कि ईरानी जवाबी कार्रवाई के चौथे दिन तक 680 से ज़्यादा दुश्मन सैनिक मारे गए थे. हालांकि, इन दावों की अलग से पुष्टि नहीं हो सकी. इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि इजरायली एयर फोर्स ने तेहरान में कई ईरानी सरकारी कमांड सेंटरों को निशाना बनाकर नए हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में बासिज पैरामिलिट्री फोर्स और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेस भी निशाना बने.

इजरायली सेना की तरफ़ से जारी फुटेज में ईरानी एयर डिफ़ेंस सिस्टम चलाने वाले सैनिकों के एक ग्रुप को निशाना बनाकर किए गए एयरस्ट्राइक और ईरानी सेना के रूस में बने Mi-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर किए गए हमले दिख रहे हैं. IDF का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की मिलिट्री क्षमताओं को कमज़ोर करना और उसके लॉजिस्टिक्स, मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफ़ेंस सिस्टम के इंफ़्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है.

