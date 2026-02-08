Advertisement
हैदराबाद में मनाया गया ईरान डे; आज ही के दिन हुई थी इस्लामिक क्रांति

हैदराबाद में मनाया गया 'ईरान डे'; आज ही के दिन हुई थी इस्लामिक क्रांति

Iran Day In Hyderabad: ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई. उस वक्त से ईरान एक इस्लामिक देश बन गया, जहां इस्लामिक कानून लागू है. हर वर्ष 8 फरवरी को ईरान नेशल डे के रूप में मनाया जाता है. इसलिए  हैदराबाद में ईरान के कॉन्सुल जनरल हामिद अहमदिया आज ईरान डे मनाया है, इस दौरान कई देशों के राजदूत मौजूद रहे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:23 AM IST

Iran Day In Hyderabad: ईरान में आज ही के दिन (8  फरवरी 1979)  को ईरानी बादशाह शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई. हर वर्ष इस तारीख को ईरान का नेशनल डे मनाया जाता है. कॉन्सुल जनरल हामिद अहमदी ने रविवार (8 फरवरी) को हैदराबाद के ट्राइडेंट होटल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान का 47वां नेशनल डे मनाया. इस इवेंट में ईरान और भारत के नेशनल एंथम बजाए गए. हैदराबाद में तैनात दूसरे देशों के कई कॉन्सुल जनरल भी इस मौके पर मौजूद थे.

इस इवेंट से पहले भारत में ईरान के एम्बेसडर, मोहम्मद फतहली ने पहले कहा था कि अपने दुश्मनों के दबाव के बावजूद, ईरान इस इलाके में एक मज़बूत और असरदार ताकत बना हुआ है. उन्होंने कहा कि नैनोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और स्टेम सेल साइंस जैसे लेटेस्ट फील्ड में ईरान की तरक्की ने उसे साइंटिफिक आउटपुट में एक रीजनल लीडर बना दिया है.

एम्बेसडर ने फिर से कहा कि ईरान एशिया में एक मज़बूत और असरदार देश है. "... इस साल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान इस्लामिक क्रांति की जीत की 47वीं सालगिरह मना रहा है. आज, अपने दुश्मनों के सारे दबाव के बावजूद, ईरान इस इलाके में एक मज़बूत और असरदार देश है. नैनोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉलेज-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में तरक्की ने ईरान को साइंटिफिक प्रोडक्शन में इस इलाके के लीडिंग देशों में से एक बना दिया है.

ईरानी एम्बेसडर ने दिसंबर 2025 के आखिर में U.S. डॉलर के मुकाबले रियाल के रिकॉर्ड-लो लो में गिरावट के बाद मौजूदा सरकार के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट पर कमेंट किया. उन्होंने कहा कि ईरान में मौजूदा हालात नॉर्मल हैं और आरोप लगाया कि देश "हाइब्रिड वॉरफेयर" का सामना कर रहा है. एम्बेसडर ने आगे कहा कि सरकार को लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए.

फतहली ने कहा, "ईरान में अभी के हालात नॉर्मल हैं, और बदकिस्मती से हमने एक हाइब्रिड वॉर का सामना किया है, और उसके बाद हमारे देश में संबंधित ऑर्गनाइज़ेशन ने इसे कंट्रोल और मैनेज किया, और हमारा मानना ​​है कि हमें प्रोटेस्टर्स और उनकी मांगों को सुनना चाहिए, और हमें उनकी मांगों के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए."

चाबहार पोर्ट के स्टेटस पर बात करते हुए, ईरानी एम्बेसडर ने कहा कि कई देशों, खासकर भारत के साथ बातचीत चल रही है. फतहली ने आगे कहा, "चाबहार पोर्ट के बारे में, हमारी कई देशों, खासकर भारतीय साइड के साथ बातचीत चल रही है। भारतीय साइड के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं. मुझे उम्मीद है कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

