Middle East War: ईरान ने कुवैत रिफाइनरी पर किया हमला, खाड़ी में भारी तबाही

Middle East War: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. इस बीच कुवैत की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया, जिससे वहां आग लग गई. इस हमले का निशाना मीना अल-अहमदी रिफाइनरी थी, जिसकी तेल प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 730,000 बैरल प्रतिदिन है. इस रिफाइनरी को ठीक एक दिन पहले भी निशाना बनाया गया था. इस बीच, इजरायल में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. यरुशलम और उत्तरी इलाकों में आने वाले मिसाइल हमलों की चेतावनी देने के लिए सायरन बज रहे हैं. लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंकरों की ओर भागते नजर आए.

दरअसल, इजरायल ने साउथ पार्स गैस फ़ील्ड पर हमला किया था. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया. साउथ पार्स गैस फील्ड को दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है और जो ईरान की ऊर्जा आपूर्ति का एक मुख्य आधार है. इस प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने कतर के गैस प्लांट पर हमला किया है. अब खाड़ी देशों पर भी ईरान हमला कर रहा है. इस बीच दुबई, बहरीन, कुवैत सऊदी में भी ईरान ने मिसाइल से हमला किया है. सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने अपने तेल-समृद्ध पूर्वी इलाके को निशाना बनाकर किए गए कई ड्रोन हमलों को मार गिराया है.

दुनियाभर में पड़ रहा है असर

इस पूरे संघर्ष का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ते ख़तरे ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी महत्वपूर्ण जलमार्ग से होकर गुजरता है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, जिसके बाद वे 107 डॉलर के स्तर के आसपास स्थिर हो गईं, लेकिन वे अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है.

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अब तक कितने लोगों की हुई है मौत

गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद IRGC ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया. अमेरिका ने ईरान के एक स्कूल पर हमला किया. इस स्कूल में 170 छोटी-छोटी बच्चियों की शहादत हो गई. ईरान में अब तक 1,300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हिज़्बुल्ला से जुड़े संघर्ष के चलते लेबनान में दस लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं. इजरायल में भी मिसाइल हमलों में कई लोगों की जान गई है.