बंदर अब्बास पर हमलों के बाद भड़का ईरान, अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश

Iran US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है. अमेरिका ने बंदर अब्बास बंदरगाह पर एक ज़बरदस्त हवाई हमला किया है, जबकि तेहरान ने इसका जवाबी हमला किया है. IRGC ने एक के बाद एक तेजी से कई बड़े मिसाइल हमले किए हैं. IRGC ने दावा किया है कि उसने बंदर अब्बास बंदरगाह के पास हुए एक हमले के बदले में अमेरिका के एक एयरबेस को निशाना बनाते हुए हमला किया है. ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC का कहना है कि उसने बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास हुए हमले की प्रतिक्रिया में अमेरिका के एक एयरबेस को निशाना बनाया.

IRGC ने अमेरिका को सीधी और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पर दोबारा इस तरह के हमले किए गए, तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा घातक और निर्णायक होगा. IRGC ने साफ कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े टकराव की पूरी जिम्मेदारी हमलावर पक्ष की होगी. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है. हाल ही में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास इलाके में बड़ा हवाई हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से में लगातार तीन बड़े धमाके सुनाई दिए. स्थानीय लोगों ने आसमान में आग और धुएं के बड़े गुबार देखे.

अमेरिकी अधिकारियों ने क्या कहा?

एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर एक ऐसे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सेना और कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा माना जा रहा था. अधिकारी के अनुसार यह कार्रवाई “आत्मरक्षा” में की गई. वहीं ईरान ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल हमले किए हैं. इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है.