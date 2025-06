Iran की महिला न्यूज प्रेजेंटर वायरल, धमाकों के बीच इस चीज ने जीता लोगों का दिल

Iran News: कैमरे की ओर दृढ़ नजरों से देखती हुई, उंगली हवा में उठाए हुए, ईरानी टीवी एंकर सहर इमामी सोमवार को उस समय देश में एक प्रतीक बन गईं, जब इजरायल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमला कर दिया.

इमामी धमाकों के बीच एंकरिंग करती रहीं और कुछ देर बाद स्टूडियो में बम आकर गिर गया. उनकी इस हिम्मत को हर कोई सलाम कर रहा है. इमामी धमाकों के बीच वीडियो में कहती हुई दिख रही हैं,"जो आप देख रहे हैं, वह इस्लामी गणराज्य ईरान और हमारे प्रसारक पर ज़ायोनी शासन का सीधा हमला हैय"

इमामी कहती हैं,"अभी जो आवाज़ आपने सुनी, वह मातृभूमि के खिलाफ हमलावर की आवाज़ थी, यह सच के खिलाफ हमले की आवाज़ थी." सहर इमामी सरकार से जुड़े अधिकारियों के साथ तेज़-तर्रार इंटरव्यू के लिए जानी जाती हैं.

'जो धूल आप इस स्टूडियो में देख रहे हैं'... इमामी ने उंगली उठाते हुए कहा, लेकिन तभी एक और धमाके की आवाज़ से उनकी बात अधूरी रह गई. काली चादर (चादोर) पहने इमामी अपनी सीट से उठीं और कैमरे से बाहर चली गईं.

this is the best translation of tv anchor sahar emami's speech during the attack on IRIB that ive seen, which is just as impactful as her return to set minutes after the closest impact.pic.twitter.com/Vi3AFDcUYR

